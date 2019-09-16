Рецепт дня: Салат со свежими огурцами, колбасой и яйцами

Когда не хватает времени, а хочется себя побаловать вкусным, быстрым и несложным в приготовлении блюдом, приготовьте сытный и аппетитный салат с колбасой, свежими огурцами и яйцами. Да и продукты для этого салата часто всегда под рукой.
Ингредиенты (на 3 порции):
Приготовление:
1. Продукты, которые понадобятся.
2. Яйца отвариваем вкрутую (10 минут), после чего охлаждаем в холодной воде.
3. Колбасу нарезаем кубиками и выкладываем в миску.
4. Огурцы нарезаем кубиками и добавляем к колбасе.
5. Яйца очищаем, нарезаем кубиками и добавляем к остальным компонентам.
6. Укроп мелко шинкуем и добавляем в салат.
7. Салат заправляем майонезом.
8. Перемешиваем все компоненты и солим по вкусу.
9. Салат с колбасой, свежими огурцами и яйцами выкладываем в салатник и подаем к столу.
Приятного аппетита!