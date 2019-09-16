Рецепт дня: Салат со свежими огурцами, колбасой и яйцами

Быстрое, вкусное и простое блюдо специально для наших читательниц!

Когда не хватает времени, а хочется себя побаловать вкусным, быстрым и несложным в приготовлении блюдом, приготовьте сытный и аппетитный салат с колбасой, свежими огурцами и яйцами. Да и продукты для этого салата часто всегда под рукой.

Ингредиенты (на 3 порции):

Колбаса полукопченая - 220 г

Огурец свежий - 220 г

Яйца - 3 шт.

Укроп свежий - 15 г

Майонез - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Приготовление:

1. Продукты, которые понадобятся.

2. Яйца отвариваем вкрутую (10 минут), после чего охлаждаем в холодной воде.

3. Колбасу нарезаем кубиками и выкладываем в миску.

4. Огурцы нарезаем кубиками и добавляем к колбасе.

5. Яйца очищаем, нарезаем кубиками и добавляем к остальным компонентам.

6. Укроп мелко шинкуем и добавляем в салат.

7. Салат заправляем майонезом.

8. Перемешиваем все компоненты и солим по вкусу.

9. Салат с колбасой, свежими огурцами и яйцами выкладываем в салатник и подаем к столу.

Приятного аппетита!