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Рецепт дня: Салат со свежими огурцами, колбасой и яйцами

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Рецепт дня: Салат со свежими огурцами, колбасой и яйцами
04:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Быстрое, вкусное и простое блюдо специально для наших читательниц!

Когда не хватает времени, а хочется себя побаловать вкусным, быстрым и несложным в приготовлении блюдом, приготовьте сытный и аппетитный салат с колбасой, свежими огурцами и яйцами. Да и продукты для этого салата часто всегда под рукой.

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Колбаса полукопченая - 220 г
  • Огурец свежий - 220 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Укроп свежий - 15 г
  • Майонез - 2 ст. ложки
  • Соль - по вкусу

Приготовление:

1. Продукты, которые понадобятся.

2. Яйца отвариваем вкрутую (10 минут), после чего охлаждаем в холодной воде.

3. Колбасу нарезаем кубиками и выкладываем в миску.

4. Огурцы нарезаем кубиками и добавляем к колбасе.

5. Яйца очищаем, нарезаем кубиками и добавляем к остальным компонентам.

6. Укроп мелко шинкуем и добавляем в салат.

7. Салат заправляем майонезом.

8. Перемешиваем все компоненты и солим по вкусу.

9. Салат с колбасой, свежими огурцами и яйцами выкладываем в салатник и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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