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Рецепт дня: слоеные пирожки-трубочки из лаваша

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Рецепт дня: слоеные пирожки-трубочки из лаваша
04:05 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Лаваш спешит на помощь! Когда хочется вкусно, но мало время или не хочется возится с тестом.

Такие пирожки с любимой начинкой, как раз кстати. Да, еще и слоеные с хрустящей корочкой! Смотрите и готовьте вместе с нами! 

Ингридиенты:

  • лаваш 2 листа
  • растительное масло
  • кунжут
  • яйцо для смазки

начинка:

  • капуста 1\2 шт
  • лук 1-2 шт
  • помидоры 1-2 шт
  • соль по вкусу

Приготовление

Готовится все очень легко! Начнем с начинки (вы можете взять свою любимую), лук порезанный соломкой обжариваем до легкой золотистости. Добавляем капусту (мелко нашинкованную), как приготовится отправляем пару помидоров порезанных кубиком. Все готовим как обычно, по вкусу добавляем соль.

Первый лист лаваша хорошо смажем растительным маслом.

Накрываем вторым листом и выравнивая, прижимаем. У нас получился двухслойный лист лаваша.

Нарезаем на заготовки, длинные полоски (8*15 см). На один край выкладываем остывшую начинку, второй край смажем водой и заворачиваем трубочку из лаваша.

Духовку включаем разогреваться и смазываем желтком все наши ленивые пирожки. По желанию можно посыпать кунжутом.

 Выпекаем (запекаем) при температуре 200 градусов, несколько минут (ориентируйтесь на свою духовку).

 Как всегда можно посмотреть видео рецепт, здесь все подробнее.

Приятного аппетита!

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