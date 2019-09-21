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Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом
Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом

Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом

Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом
02:43 Сегодня Телеграф Фото: womanadvice.ru

Оригинальные и очень вкусные сладкие котлетки из молочной рисовой каши с изюмом - удачная альтернатива сырникам и запеканкам.

Подайте эти простые, но очень сытные и вкусные рисовые котлеты с изюмом на завтрак, обеспечив родных энергией на весь день.

Ингредиенты

  • Рис - 150 г
  • Молоко - 300 мл
  • Изюм - 2 ст. ложки
  • Яйца - 2 шт.
  • Крахмал - 1-2 ст. ложки
  • Ванильный сахар - 0,5 ч. ложки
  • Сахар - 1-2 ст. ложки
  • Соль - 1/3 ч. ложки
  • Сухари панировочные - 50 г
  • Масло растительное (для жарки) - 40 мл

Для подачи (по желанию): варенье/мед/сметана - по вкусу.

Приготовление

1. Подготавливаем продукты по списку. Изюм желательно замочить в кипятке.

2. Чтобы рис быстрее сварился, предварительно заливаем его холодной водой и выдерживаем от часа до целой ночи.

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3. Разбухший рис промываем, заливаем молоком и ставим на нагрев. Кипятим и убавляем огонь. Варим рисовую кашу примерно 15 минут.

4. Периодически помешиваем, чтобы каша не пригорела.

5. Когда рис размягчится и впитает все молоко, снимаем с плиты. Всыпаем в молочную рисовую кашу соль, сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешиваем и немного остужаем (примерно 5 минут).

6. Вбиваем яйца и еще раз перемешиваем.

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7. Всыпаем крахмал. Снова хорошо перемешиваем. Масса быстро становится пластичной.

8. Чуть влажными руками формируем круглые заготовки в виде котлеток.

9. Обваливаем рисовые котлетки в панировочных сухарях.

10. Жарим на сковороде, смазанной растительным маслом, до румяной корочки с двух сторон.

11. Сладкие котлетки из рисовой каши с изюмом готовы. При желании подаем рисовые котлеты с абрикосовым (или любым другим) вареньем, медом или сметаной.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Котлеты, Приготовления, Рецепт дня, Рисовые котлеты с изюмом.
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