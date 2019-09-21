Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом

Оригинальные и очень вкусные сладкие котлетки из молочной рисовой каши с изюмом - удачная альтернатива сырникам и запеканкам.

Подайте эти простые, но очень сытные и вкусные рисовые котлеты с изюмом на завтрак, обеспечив родных энергией на весь день.

Ингредиенты

Рис - 150 г

Молоко - 300 мл

Изюм - 2 ст. ложки

Яйца - 2 шт.

Крахмал - 1-2 ст. ложки

Ванильный сахар - 0,5 ч. ложки

Сахар - 1-2 ст. ложки

Соль - 1/3 ч. ложки

Сухари панировочные - 50 г

Масло растительное (для жарки) - 40 мл

Для подачи (по желанию): варенье/мед/сметана - по вкусу.

Приготовление

1. Подготавливаем продукты по списку. Изюм желательно замочить в кипятке.

2. Чтобы рис быстрее сварился, предварительно заливаем его холодной водой и выдерживаем от часа до целой ночи.

3. Разбухший рис промываем, заливаем молоком и ставим на нагрев. Кипятим и убавляем огонь. Варим рисовую кашу примерно 15 минут.

4. Периодически помешиваем, чтобы каша не пригорела.

5. Когда рис размягчится и впитает все молоко, снимаем с плиты. Всыпаем в молочную рисовую кашу соль, сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешиваем и немного остужаем (примерно 5 минут).

6. Вбиваем яйца и еще раз перемешиваем.

7. Всыпаем крахмал. Снова хорошо перемешиваем. Масса быстро становится пластичной.

8. Чуть влажными руками формируем круглые заготовки в виде котлеток.

9. Обваливаем рисовые котлетки в панировочных сухарях.

10. Жарим на сковороде, смазанной растительным маслом, до румяной корочки с двух сторон.

11. Сладкие котлетки из рисовой каши с изюмом готовы. При желании подаем рисовые котлеты с абрикосовым (или любым другим) вареньем, медом или сметаной.

Приятного аппетита!