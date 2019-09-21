Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом

Подайте эти простые, но очень сытные и вкусные рисовые котлеты с изюмом на завтрак, обеспечив родных энергией на весь день.
Ингредиенты
Для подачи (по желанию): варенье/мед/сметана - по вкусу.
Приготовление
1. Подготавливаем продукты по списку. Изюм желательно замочить в кипятке.
2. Чтобы рис быстрее сварился, предварительно заливаем его холодной водой и выдерживаем от часа до целой ночи.
3. Разбухший рис промываем, заливаем молоком и ставим на нагрев. Кипятим и убавляем огонь. Варим рисовую кашу примерно 15 минут.
4. Периодически помешиваем, чтобы каша не пригорела.
5. Когда рис размягчится и впитает все молоко, снимаем с плиты. Всыпаем в молочную рисовую кашу соль, сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешиваем и немного остужаем (примерно 5 минут).
6. Вбиваем яйца и еще раз перемешиваем.
7. Всыпаем крахмал. Снова хорошо перемешиваем. Масса быстро становится пластичной.
8. Чуть влажными руками формируем круглые заготовки в виде котлеток.
9. Обваливаем рисовые котлетки в панировочных сухарях.
10. Жарим на сковороде, смазанной растительным маслом, до румяной корочки с двух сторон.
11. Сладкие котлетки из рисовой каши с изюмом готовы. При желании подаем рисовые котлеты с абрикосовым (или любым другим) вареньем, медом или сметаной.
Приятного аппетита!