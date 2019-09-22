Рецепт дня: сырники-кубики с банановой начинкой

Сырники-кубики с банановой начинкой - оригинальный завтрак, который никого не оставит равнодушным.

Необычная форма - не единственный сюрприз, ведь внутри еще и сочный банан, который делает эти кубические сырники в меру сладкими, ароматными и очень вкусными.

Ингредиенты:

Творог 5-9% - 200 г

Банан - 1 шт.

Мука пшеничная - 3 ст. ложки + для подпыла

Яйцо - 1 шт.

Масло растительное (для обжаривания) - 2 ст. ложки

Для подачи (по желанию): мед - по вкусу

Приготовление

1. Подготавливаем продукты для приготовления кубических сырников с бананом.

2. В миску кладем творог и вбиваем яйцо.

3. Тщательно перемешиваем и растираем вилкой, разминая комочки творога.

4. В миску просеиваем муку. Перемешиваем.

5. Банан очищаем и нарезаем небольшими кружочками.

6. Из творожного теста скатываем шарик и кладем на подпыленную мукой доску. Пальцами расплющиваем шарик в лепешку.

7. В центр лепешки кладем кусочек банана.

8. Собираем края лепешки к центру и формируем сырник кубической формы. если тесто слишком липкое, руки подпыляем мукой.

9. Таким же образом формируем остальные сырники-кубики с начинкой. У меня получилось 7 сырников.

10. В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем сырники с банановой начинкой на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

11. Сырники-кубики с бананом готовы. При желанию подаем сырники к столу, полив медом.

Приятного аппетита!