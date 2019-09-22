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Рецепт дня: сырники-кубики с банановой начинкой
Рецепт дня: сырники-кубики с банановой начинкой

Рецепт дня: сырники-кубики с банановой начинкой

Рецепт дня: сырники-кубики с банановой начинкой
03:34 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Сырники-кубики с банановой начинкой - оригинальный завтрак, который никого не оставит равнодушным.

Необычная форма - не единственный сюрприз, ведь внутри еще и сочный банан, который делает эти кубические сырники в меру сладкими, ароматными и очень вкусными.

Ингредиенты:

  • Творог 5-9% - 200 г
  • Банан - 1 шт.
  • Мука пшеничная - 3 ст. ложки + для подпыла
  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло растительное (для обжаривания) - 2 ст. ложки

Для подачи (по желанию): мед - по вкусу

Приготовление

1. Подготавливаем продукты для приготовления кубических сырников с бананом.

2. В миску кладем творог и вбиваем яйцо.

Рецепт дня: творожная запеканка с овощами и сыром, на сковороде
Рецепт дня: творожная запеканка с овощами и сыром, на сковородеЧитать полностью

3. Тщательно перемешиваем и растираем вилкой, разминая комочки творога.

4. В миску просеиваем муку. Перемешиваем.

5. Банан очищаем и нарезаем небольшими кружочками.

6. Из творожного теста скатываем шарик и кладем на подпыленную мукой доску. Пальцами расплющиваем шарик в лепешку.

7. В центр лепешки кладем кусочек банана.

Рецепт дня: пирог из киселя
Рецепт дня: пирог из киселяЧитать полностью

8. Собираем края лепешки к центру и формируем сырник кубической формы. если тесто слишком липкое, руки подпыляем мукой.

9. Таким же образом формируем остальные сырники-кубики с начинкой. У меня получилось 7 сырников.

10. В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем сырники с банановой начинкой на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

11. Сырники-кубики с бананом готовы. При желанию подаем сырники к столу, полив медом.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Приготовление, Сырники, Рецепт дня, Сырники-кубики с банановой начинкой.
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