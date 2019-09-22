Рецепт дня: сырники-кубики с банановой начинкой

Необычная форма - не единственный сюрприз, ведь внутри еще и сочный банан, который делает эти кубические сырники в меру сладкими, ароматными и очень вкусными.
Ингредиенты:
Для подачи (по желанию): мед - по вкусу
Приготовление
1. Подготавливаем продукты для приготовления кубических сырников с бананом.
2. В миску кладем творог и вбиваем яйцо.
3. Тщательно перемешиваем и растираем вилкой, разминая комочки творога.
4. В миску просеиваем муку. Перемешиваем.
5. Банан очищаем и нарезаем небольшими кружочками.
6. Из творожного теста скатываем шарик и кладем на подпыленную мукой доску. Пальцами расплющиваем шарик в лепешку.
7. В центр лепешки кладем кусочек банана.
8. Собираем края лепешки к центру и формируем сырник кубической формы. если тесто слишком липкое, руки подпыляем мукой.
9. Таким же образом формируем остальные сырники-кубики с начинкой. У меня получилось 7 сырников.
10. В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем сырники с банановой начинкой на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
11. Сырники-кубики с бананом готовы. При желанию подаем сырники к столу, полив медом.
Приятного аппетита!