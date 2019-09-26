Рецепт дня: морковный пирог с глазурью

Отбросьте все сомнения - и просто приготовьте, вы будете в исключительном восторге от результата.

Вкусный мягкий морковный пирог - это идеальный десерт, которым можно баловать себя каждый день. Попробуйте этот рецепт и вы действительно захотите готовить его каждый день.

Ингредиенты:

Морковный торт:

Грецкие орехи - 100 грамм

Мука - 130 грамм

Разрыхлитель - 1/2 ст. ложки

Сода - 1 ч. ложка

Сахар - 50 грамм

Соль - щепотка

Корица - 1/4 ч. ложки

Соль - щепотка

Морковь - 250 грамм

Сок (морковный, апельсиновый) - 60 мл

Растительное масло (рафинированное) - 80 мл

Лимонная глазурь:

Сахарная пудра - 150 грамм

Лимонный сок - 30 мл

Приготовление:

1. Духовку значит на 190°С, а на плиту сковороду, на средний огонь.

2. Высыпаем на дощечку 100 грамм грецких орехов, слегка их порубим, но не очень мелко и скидыааем орешки на пустую сковороду. Минуты 2-3 помешиваем на умеренном огне, пока они слегка не зарумянятся.

3. Поджаренные орешки скидываем в тарелку.

4. Соединяем в миске 130 гр. муки, половину столовой ложки разрыхлителя и чайную ложку соды. 140 гр.сахара, маленькая щепотка соли, четверть чайной ложки корицы и обязательно щепотка соли.

5. Перемешиваем венчиком сухие ингредиенты до однородности.

6. Далее очищаем и натираем 250 гр. моркови, немного лимонного сока, для сохранения цвета.

7. Перемешиваем и отправляем в общую миску.

8. Соединяем сушку с морковью, добавляем 60 мл. морковного или апельсинового сока, туда же 80 мл. растительного рафинированного масла.

9. Перемешиваем до однородности, добавляем орешки и еще раз перемешиваем.

10. Форму для запекания не смазываем, отправляем тесто в форму, форму в духовку на 35 минут.

11. Для глазури смешиваем 150 гр. сахарной пудры и 30 мл. лимонногока. Размешиваем до полного соединения. Готовьте глазурь за 5 минут до готовности торта.

12. Достаем готовый торт, освобождаем его из формы, поливаем его глазурью, лопаткой распределяем глазурь.

Подавать этот торт можно с подливкой из увареного морковного сока и сока апельсина.

Приятного аппетита!