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Рецепт дня: морковный пирог с глазурью

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Рецепт дня: морковный пирог с глазурью
03:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Отбросьте все сомнения - и просто приготовьте, вы будете в исключительном восторге от результата.

Вкусный мягкий морковный пирог - это идеальный десерт, которым можно баловать себя каждый день. Попробуйте этот рецепт и вы действительно захотите готовить его каждый день.

Ингредиенты:

Морковный торт:

  • Грецкие орехи - 100 грамм
  • Мука - 130 грамм
  • Разрыхлитель - 1/2 ст. ложки
  • Сода - 1 ч. ложка
  • Сахар - 50 грамм
  • Соль - щепотка
  • Корица - 1/4 ч. ложки
  • Соль - щепотка
  • Морковь - 250 грамм
  • Сок (морковный, апельсиновый) - 60 мл
  • Растительное масло (рафинированное) - 80 мл

 Лимонная глазурь: 

  • Сахарная пудра - 150 грамм
  • Лимонный сок - 30 мл 

Приготовление:

1. Духовку значит на 190°С, а на плиту сковороду, на средний огонь.

2. Высыпаем на дощечку 100 грамм грецких орехов, слегка их порубим, но не очень мелко и скидыааем орешки на пустую сковороду. Минуты 2-3 помешиваем на умеренном огне, пока они слегка не зарумянятся.

3. Поджаренные орешки скидываем в тарелку.

4. Соединяем в миске 130 гр. муки, половину столовой ложки разрыхлителя и чайную ложку соды. 140 гр.сахара, маленькая щепотка соли, четверть чайной ложки корицы и обязательно щепотка соли.

5. Перемешиваем венчиком сухие ингредиенты до однородности.

6. Далее очищаем и натираем 250 гр. моркови, немного лимонного сока, для сохранения цвета.

7. Перемешиваем и отправляем в общую миску.

8. Соединяем сушку с морковью, добавляем 60 мл. морковного или апельсинового сока, туда же 80 мл. растительного рафинированного масла.

9. Перемешиваем до однородности, добавляем орешки и еще раз перемешиваем.

10. Форму для запекания не смазываем, отправляем тесто в форму, форму в духовку на 35 минут.

11. Для глазури смешиваем 150 гр. сахарной пудры и 30 мл. лимонногока. Размешиваем до полного соединения. Готовьте глазурь за 5 минут до готовности торта.

12. Достаем готовый торт, освобождаем его из формы, поливаем его глазурью, лопаткой распределяем глазурь.

Подавать этот торт можно с подливкой из увареного морковного сока и сока апельсина.

Приятного аппетита!

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