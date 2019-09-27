Рецепт дня: вкуснейшие сырные греночки на сковороде

Готовим вкуснейший завтрак или перекус на скорую руку!
Ингредиенты
Хлеб - 12 ломт.
Яйца - 3 шт.
Сыр - 80-100 гр.
Укроп (кинза) - 1/2 пучка
Сметана - 100 гр.
Соль - по вкусу
Растительное масло для жарки
Приготовление
Хлеб желательно взять тостовый, но подойдет и обычный. Сыр натереть на терке или тонко нарезать. Зелень мелко нарубить.
Взбить (слегка) яйца со сметаной и зеленью, немного подсолить. Если готовится для перекуса, а не на завтрак, можно добавить пропущенный через пресс чеснок.
Один кусочек хлеба посыпаем тертым сыром и накрывем вторым. Окунем хлеб в яичную смесь.
Обжаривем с 2-х сторон до румяной корочки, буквально по 40-60 секунд с каждой стороны.
Снимаем бутерброды на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
Самые вкусные бутерброды с пылу с жару.
Приятного аппетита!