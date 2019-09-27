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Пятница, 27.09.2019
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Рецепт дня: вкуснейшие сырные греночки на сковороде

Рецепт дня: вкуснейшие сырные греночки на сковороде
04:01 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Завтрак - бомба из обычных продуктов!

Готовим вкуснейший завтрак или перекус на скорую руку!

Ингредиенты

  • Хлеб - 12 ломт.

  • Яйца - 3 шт.

  • Сыр - 80-100 гр.

  • Укроп (кинза) - 1/2 пучка

  • Сметана - 100 гр.

  • Соль - по вкусу

  • Растительное масло для жарки

Приготовление

Хлеб желательно взять тостовый, но подойдет и обычный. Сыр натереть на терке или тонко нарезать. Зелень мелко нарубить.

Взбить (слегка) яйца со сметаной и зеленью, немного подсолить. Если готовится для перекуса, а не на завтрак, можно добавить пропущенный через пресс чеснок.

Один кусочек хлеба посыпаем тертым сыром и накрывем вторым. Окунем хлеб в яичную смесь.

Обжаривем с 2-х сторон до румяной корочки, буквально по 40-60 секунд с каждой стороны.

Снимаем бутерброды на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Самые вкусные бутерброды с пылу с жару.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Завтрак, Бутерброды, Рецепт дня, Гренки, Сырные бутерброды.
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