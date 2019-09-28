Рецепт дня: вкуснейший брауни

Рецепт простого и вкусного шоколадного брауни без шоколада.

Ингредиенты:

Сливочное масло - 85 грамм

Какао - 30 грамм

Ванильный сахар - 1 пакетик

Кофе растворимый - 1 ч. ложка

Кипяток - 120 мл

Сахар - 125 грамм

1 яйцо

Мука - 90 грамм

Разрыхлитель - 1/4 ч. ложки

Соль - щепотка

Приготовление:

1. За 20 минут до готовки достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло.

2. В кружку кладем какао-порошок, ванильный сахар и быстрорастворимый кофе. Заливаем крутым кипятком и тщательно перемешиваем до растворения всех кристаликов и комочков. Оставляем эту жидкость остывать до комнатной температуры.

3. Какао-порошок берите темно-коричневого цвета, тогда бисквит точно получится черный.

4. Тем временем взбиваем размякшее сливочное масло на средней скорости миксера секунд 30, затем всыпаем сахар и снова взбиваем еще минут 5.

5. Добавляем яйцо и взбиваем еще 2-3 минуты.

6. Просеиваем муку с разрыхлителем, насыщая все это кислородом и сверху маленькую щепотку соли. Теперь на минимальной скорости миксера доводим до однородности.

7. Далее добавляем остывшую какао-жидкость и снова на минимальной скорости взбиваем минуту, полторы.

8. Небольшую форму доя выпечки смажем сливочным маслом и присыпаем мукой, постучим и струсим лишнюю муку.

9. Переливаем смесь в форму и отправляем в предварительно разогретую духовку до 180°С на 35-40 минут. Если форма большая, бисквит будет тоньше, тогда на 30-35 минут. Для идеального бисквита все ингредиенты и форма должны быть комнатной температуры.

10. Достаем бисквит из духовки, даем ему остыть и нарезаем на порционные кусочки любой формы.

Если решите использовать данный бисквит доя торта, пеките двойную или тройную порцию. Дайте хорошо остыть (около 2 часов), тогда он уплотнится и не будет крошиться при нарезании.

Приятного аппетита!