Рецепт дня: вкуснейший брауни

Ингредиенты:
Сливочное масло - 85 грамм
Какао - 30 грамм
Ванильный сахар - 1 пакетик
Кофе растворимый - 1 ч. ложка
Кипяток - 120 мл
Сахар - 125 грамм
1 яйцо
Мука - 90 грамм
Разрыхлитель - 1/4 ч. ложки
Соль - щепотка
Приготовление:
1. За 20 минут до готовки достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло.
2. В кружку кладем какао-порошок, ванильный сахар и быстрорастворимый кофе. Заливаем крутым кипятком и тщательно перемешиваем до растворения всех кристаликов и комочков. Оставляем эту жидкость остывать до комнатной температуры.
3. Какао-порошок берите темно-коричневого цвета, тогда бисквит точно получится черный.
4. Тем временем взбиваем размякшее сливочное масло на средней скорости миксера секунд 30, затем всыпаем сахар и снова взбиваем еще минут 5.
5. Добавляем яйцо и взбиваем еще 2-3 минуты.
6. Просеиваем муку с разрыхлителем, насыщая все это кислородом и сверху маленькую щепотку соли. Теперь на минимальной скорости миксера доводим до однородности.
7. Далее добавляем остывшую какао-жидкость и снова на минимальной скорости взбиваем минуту, полторы.
8. Небольшую форму доя выпечки смажем сливочным маслом и присыпаем мукой, постучим и струсим лишнюю муку.
9. Переливаем смесь в форму и отправляем в предварительно разогретую духовку до 180°С на 35-40 минут. Если форма большая, бисквит будет тоньше, тогда на 30-35 минут. Для идеального бисквита все ингредиенты и форма должны быть комнатной температуры.
10. Достаем бисквит из духовки, даем ему остыть и нарезаем на порционные кусочки любой формы.
Если решите использовать данный бисквит доя торта, пеките двойную или тройную порцию. Дайте хорошо остыть (около 2 часов), тогда он уплотнится и не будет крошиться при нарезании.
Приятного аппетита!