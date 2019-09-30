Рецепт дня: пудинг с бананом и какао

Рецепт молочного пудинга с добавлением банана и какао.

Дети просто обожают этот шоколадно-банановый десерт.

Ингредиенты:

Молоко - 175 г

Банан - 1 шт.

Какао-порошок - 1 ч. л.

Крахмал - 1,5 ч. л.

Сахар - 30 г

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 10 г

Приготовление

Подготовьте продукты для молочного десерта с бананом и какао.

1. иВ одной миске соедините 150 г молока, 20 г сахара, крахмал и яйцо. Размешайте.

2. В другой маленькой миске смешайте оставшееся молоко и сахар. В микроволновке или на плите доведите до кипения.

3. Горячее молоко тонкой струйкой влейте в смесь молока, крахмала и яйца. Хорошо перемешайте венчиком.

4. Перелейте в сотейник и готовьте на небольшом огне, постоянно помешивая, до появления первых признаков закипания. Снимите сотейник с плиты, добавьте сливочное масло, отставьте в сторону, дайте пудингу немного остыть.

5. Тем временем банан пюрируйте удобным для вас способом (я просто натерла на мелкой терке). Разделите пудинг на две части. В одну добавьте банановое пюре, а в другую - какао.

Хорошо размешайте.

6. Выложите эти две смеси слоями в стакан. Отправьте шоколадно-банановый десерт в холодильник на 1 час.

Молочный пудинг с бананом и какао готов. Приятного аппетита!