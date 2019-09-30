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Рецепт дня: пудинг с бананом и какао
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао

Рецепт дня: пудинг с бананом и какао

Рецепт дня: пудинг с бананом и какао
02:53 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Рецепт молочного пудинга с добавлением банана и какао.

Дети просто обожают этот шоколадно-банановый десерт.

Ингредиенты:

  • Молоко - 175 г

  • Банан - 1 шт.

  • Какао-порошок - 1 ч. л.

  • Крахмал - 1,5 ч. л.

  • Сахар - 30 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Масло сливочное - 10 г

Приготовление

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Подготовьте продукты для молочного десерта с бананом и какао.

1. иВ одной миске соедините 150 г молока, 20 г сахара, крахмал и яйцо. Размешайте.

2. В другой маленькой миске смешайте оставшееся молоко и сахар. В микроволновке или на плите доведите до кипения.

3. Горячее молоко тонкой струйкой влейте в смесь молока, крахмала и яйца. Хорошо перемешайте венчиком.

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4. Перелейте в сотейник и готовьте на небольшом огне, постоянно помешивая, до появления первых признаков закипания. Снимите сотейник с плиты, добавьте сливочное масло, отставьте в сторону, дайте пудингу немного остыть.

5. Тем временем банан пюрируйте удобным для вас способом (я просто натерла на мелкой терке). Разделите пудинг на две части. В одну добавьте банановое пюре, а в другую - какао.

Хорошо размешайте.

6. Выложите эти две смеси слоями в стакан. Отправьте шоколадно-банановый десерт в холодильник на 1 час.

Молочный пудинг с бананом и какао готов. Приятного аппетита!

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Рецепты, Блюдо, Приготовление, Пудинг, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Пудинг с бананом и какао.
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