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Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)

Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)
03:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Для тех, кто уважительно относится к любой рыбе, предлагаем обратить внимание на этот рецепт рыбных рулетов.

Нежное филе морской рыбы смазываем томатной пастой с чесноком, посыпаем сочной свежей зеленью, сворачиваем небольшими рулетами и обжариваем на сковороде. Подаем рыбные рулетики с томатной начинкой с рисом или другим гарниром - полезно, аппетитно и просто.

Ингредиенты:

  • Филе трески - 400 г

  • Томатная паста - 1 ст. ложка

  • Зелень свежая - 3-4 ст. ложки

  • Масло оливковое - 40 мл

  • Сок лимона - 30 мл

  • Чеснок - 1 зубчик

  • Имбирь молотый - по вкусу

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготавливаем продукты по списку.

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1. Филе трески должно быть свежим или размороженным. Зелень моем и мелко рубим. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

2. Для начинки смешиваем томатную пасту, измельченный чеснок, молотый или свежий тертый имбирь.

3. Филе рыбы (без костей) нарезаем большими кусками, солим и перчим. Сбрызгиваем рыбное филе соком лимона и оливковым маслом и смазываем рыбное филе.

Сверху выкладываем зелень.

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4. Филе трески с томатной пастой и зеленью сворачиваем в плотные рулетики и закрепляем двумя-тремя деревянными зубочистками.

5. Жарим рыбные рулетики с начинкой на сковороде с добавлением оливкового масла примерно 7-10 минут, переворачивая на разные стороны.

Зубочистки аккуратно вынимаем. Подаем рыбные рулетики с отварным рисом или другим гарниром.

Приятного аппетита!

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