Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)

Для тех, кто уважительно относится к любой рыбе, предлагаем обратить внимание на этот рецепт рыбных рулетов.

Нежное филе морской рыбы смазываем томатной пастой с чесноком, посыпаем сочной свежей зеленью, сворачиваем небольшими рулетами и обжариваем на сковороде. Подаем рыбные рулетики с томатной начинкой с рисом или другим гарниром - полезно, аппетитно и просто.

Ингредиенты:

Филе трески - 400 г

Томатная паста - 1 ст. ложка

Зелень свежая - 3-4 ст. ложки

Масло оливковое - 40 мл

Сок лимона - 30 мл

Чеснок - 1 зубчик

Имбирь молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготавливаем продукты по списку.

1. Филе трески должно быть свежим или размороженным. Зелень моем и мелко рубим. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

2. Для начинки смешиваем томатную пасту, измельченный чеснок, молотый или свежий тертый имбирь.

3. Филе рыбы (без костей) нарезаем большими кусками, солим и перчим. Сбрызгиваем рыбное филе соком лимона и оливковым маслом и смазываем рыбное филе.

Сверху выкладываем зелень.

4. Филе трески с томатной пастой и зеленью сворачиваем в плотные рулетики и закрепляем двумя-тремя деревянными зубочистками.

5. Жарим рыбные рулетики с начинкой на сковороде с добавлением оливкового масла примерно 7-10 минут, переворачивая на разные стороны.

Зубочистки аккуратно вынимаем. Подаем рыбные рулетики с отварным рисом или другим гарниром.

Приятного аппетита!