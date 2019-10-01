Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)

Нежное филе морской рыбы смазываем томатной пастой с чесноком, посыпаем сочной свежей зеленью, сворачиваем небольшими рулетами и обжариваем на сковороде. Подаем рыбные рулетики с томатной начинкой с рисом или другим гарниром - полезно, аппетитно и просто.
Ингредиенты:
Филе трески - 400 г
Томатная паста - 1 ст. ложка
Зелень свежая - 3-4 ст. ложки
Масло оливковое - 40 мл
Сок лимона - 30 мл
Чеснок - 1 зубчик
Имбирь молотый - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Приготовление
Подготавливаем продукты по списку.
1. Филе трески должно быть свежим или размороженным. Зелень моем и мелко рубим. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
2. Для начинки смешиваем томатную пасту, измельченный чеснок, молотый или свежий тертый имбирь.
3. Филе рыбы (без костей) нарезаем большими кусками, солим и перчим. Сбрызгиваем рыбное филе соком лимона и оливковым маслом и смазываем рыбное филе.
Сверху выкладываем зелень.
4. Филе трески с томатной пастой и зеленью сворачиваем в плотные рулетики и закрепляем двумя-тремя деревянными зубочистками.
5. Жарим рыбные рулетики с начинкой на сковороде с добавлением оливкового масла примерно 7-10 минут, переворачивая на разные стороны.
Зубочистки аккуратно вынимаем. Подаем рыбные рулетики с отварным рисом или другим гарниром.
Приятного аппетита!