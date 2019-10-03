Рецепт дня: луковый пирог

Сегодня готовлю быстрый луковый пирог. Тоненькое тесто, с хрустящей корочкой по бокам, с мягкой, сочной и ароматной начинкой точно понравится даже тем, кто не очень любит лук. Пирог готовится просто и очень быстро из минимума ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
1.Нарезаем лук полукольцами
2.Обжариваем в смеси растительного и сливочного масла лук.
3.Как только лук закарамелизируется: солим, перчим и добавляем чабрец.
4.Тесто раскатываем в прямоугольник размером примерно 23-25 см на 19-20 см
5.На тесто выкладываем лук отступая от краев 1 см.
6.На лук выкладываем измельченную брынзу.
7.Помещаем пирог в разогретую духовку на 200 градусов примерно на 20 минут.
Приятного аппетита!