Рецепт дня: луковый пирог

Простейший рецепт лукового пирога. Рецепта вкуснее не найти.

Сегодня готовлю быстрый луковый пирог. Тоненькое тесто, с хрустящей корочкой по бокам, с мягкой, сочной и ароматной начинкой точно понравится даже тем, кто не очень любит лук. Пирог готовится просто и очень быстро из минимума ингредиентов.

Ингредиенты:

Готовое слоеное тесто – 200 г

Лук – 3 шт. (300 г)

Сухой чабрец – 1 ч. л.

Брынза – 120 г

Растительное масло без запаха – 2 ст. л.

Сливочное масло – 30 г

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1.Нарезаем лук полукольцами

2.Обжариваем в смеси растительного и сливочного масла лук.

3.Как только лук закарамелизируется: солим, перчим и добавляем чабрец.

4.Тесто раскатываем в прямоугольник размером примерно 23-25 см на 19-20 см

5.На тесто выкладываем лук отступая от краев 1 см.

6.На лук выкладываем измельченную брынзу.

7.Помещаем пирог в разогретую духовку на 200 градусов примерно на 20 минут.

Приятного аппетита!