Скачать
Пятница, 04.10.2019
"Формула Штайнмайера": Украина в ОБСЕ призвала РФ уйти с Донбасса
"Формула Штайнмайера": Украина в ОБСЕ призвала РФ уйти с Донбасса
Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине
Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Рецепт дня: "Чизбургер" из гренок с яичницей

Рецепт дня: "Чизбургер" из гренок с яичницей
04:00 Сегодня Телеграф

Приготовьте вкусный чизбургер, в котором соединится все, что вы привыкли готовить и кушать утром: яичницу, котлету, сыр и гренки.

Такой симпатичный сэндвич-чизбургер получается просто огромным, поэтому насытит вас надолго. Румяные гренки, сочная котлета, ароматный сыр, помидорка и жареное яйцо - не отказывайте себе в удовольствии насладиться таким сверхсытным завтраком.

Ингредиенты

  • Хлеб для тостов - 4 шт.
  • Фарш свино-говяжий - 200 г
  • Сыр твёрдый - 30 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Помидор - ½ шт.
  • Майонез - 1 ст. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Масло растительное (для жарки) - 3-4 ст. ложки

Приготовление

1 Из ломтиков хлеба вырезаем кружочки (я воспользовалась кулинарным кольцом).

2 В сковороду вливаем 1-2 ст. ложки растительного масла и подрумяниваем хлеб с двух сторон.

3 Фарш солим и перчим, тщательно перемешиваем.

4 Формируем две котлеты и обжариваем их в сковороде на оставшемся растительном масле по 7-8 минут с каждой стороны.

(Если немного сплющить слепленные котлетки перед жаркой, то готовый сэндвич будет выглядеть более гармонично. Я не делала котлетки плоскими – и так получилось тоже очень хорошо).

5 От помидора отрезаем два кружочка.

Сыр разрезаем вдоль пополам.

6 Начинаем собирать чизбургеры. Два ломтика хлеба смазываем майонезом.

7 Сверху кладём по котлете.

8 На каждую котлету кладём по ломтику сыра. Котлеты должны быть горячими, чтобы сыр расплавился.

9 Сверху кладём по ломтику помидора.

10 В сковороду, в которой обжаривались котлеты, разбиваем два яйца, солим. Накрываем крышкой и жарим на умеренном огне до схватывания белка (желтки должны остаться жидкими внутри).

11 Укладываем жареные яйца на кружки помидора.

12 Накрываем оставшимися ломтиками обжаренного хлеба.

Симпатичные сэндвичи-чизбургеры из гренок с яичницей готовы.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепт, Кулинария, Завтрак, Чизбургер, Вкусные рецепты, Вкустные завтраки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Лугано 0:0 Динамо: события матча
03 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
04 "Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
05 Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина готовит &quot;еще более масштабный&quot; обмен удерживаемыми
Украина готовит "еще более масштабный" обмен удерживаемыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Рецепт дня: &quot;Чизбургер&quot; из гренок с яичницей
Рецепт дня: "Чизбургер" из гренок с яичницей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь