Рецепт дня: "Чизбургер" из гренок с яичницей

Приготовьте вкусный чизбургер, в котором соединится все, что вы привыкли готовить и кушать утром: яичницу, котлету, сыр и гренки.

Такой симпатичный сэндвич-чизбургер получается просто огромным, поэтому насытит вас надолго. Румяные гренки, сочная котлета, ароматный сыр, помидорка и жареное яйцо - не отказывайте себе в удовольствии насладиться таким сверхсытным завтраком.

Ингредиенты

Хлеб для тостов - 4 шт.

Фарш свино-говяжий - 200 г

Сыр твёрдый - 30 г

Яйца - 2 шт.

Помидор - ½ шт.

Майонез - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Масло растительное (для жарки) - 3-4 ст. ложки

Приготовление

1 Из ломтиков хлеба вырезаем кружочки (я воспользовалась кулинарным кольцом).

2 В сковороду вливаем 1-2 ст. ложки растительного масла и подрумяниваем хлеб с двух сторон.

3 Фарш солим и перчим, тщательно перемешиваем.

4 Формируем две котлеты и обжариваем их в сковороде на оставшемся растительном масле по 7-8 минут с каждой стороны.

(Если немного сплющить слепленные котлетки перед жаркой, то готовый сэндвич будет выглядеть более гармонично. Я не делала котлетки плоскими – и так получилось тоже очень хорошо).

5 От помидора отрезаем два кружочка.

Сыр разрезаем вдоль пополам.

6 Начинаем собирать чизбургеры. Два ломтика хлеба смазываем майонезом.

7 Сверху кладём по котлете.

8 На каждую котлету кладём по ломтику сыра. Котлеты должны быть горячими, чтобы сыр расплавился.

9 Сверху кладём по ломтику помидора.

10 В сковороду, в которой обжаривались котлеты, разбиваем два яйца, солим. Накрываем крышкой и жарим на умеренном огне до схватывания белка (желтки должны остаться жидкими внутри).

11 Укладываем жареные яйца на кружки помидора.

12 Накрываем оставшимися ломтиками обжаренного хлеба.

Симпатичные сэндвичи-чизбургеры из гренок с яичницей готовы.

Приятного аппетита!