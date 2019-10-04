Рецепт дня: "Чизбургер" из гренок с яичницей

Такой симпатичный сэндвич-чизбургер получается просто огромным, поэтому насытит вас надолго. Румяные гренки, сочная котлета, ароматный сыр, помидорка и жареное яйцо - не отказывайте себе в удовольствии насладиться таким сверхсытным завтраком.
Ингредиенты
Приготовление
1 Из ломтиков хлеба вырезаем кружочки (я воспользовалась кулинарным кольцом).
2 В сковороду вливаем 1-2 ст. ложки растительного масла и подрумяниваем хлеб с двух сторон.
3 Фарш солим и перчим, тщательно перемешиваем.
4 Формируем две котлеты и обжариваем их в сковороде на оставшемся растительном масле по 7-8 минут с каждой стороны.
(Если немного сплющить слепленные котлетки перед жаркой, то готовый сэндвич будет выглядеть более гармонично. Я не делала котлетки плоскими – и так получилось тоже очень хорошо).
5 От помидора отрезаем два кружочка.
Сыр разрезаем вдоль пополам.
6 Начинаем собирать чизбургеры. Два ломтика хлеба смазываем майонезом.
7 Сверху кладём по котлете.
8 На каждую котлету кладём по ломтику сыра. Котлеты должны быть горячими, чтобы сыр расплавился.
9 Сверху кладём по ломтику помидора.
10 В сковороду, в которой обжаривались котлеты, разбиваем два яйца, солим. Накрываем крышкой и жарим на умеренном огне до схватывания белка (желтки должны остаться жидкими внутри).
11 Укладываем жареные яйца на кружки помидора.
12 Накрываем оставшимися ломтиками обжаренного хлеба.
Симпатичные сэндвичи-чизбургеры из гренок с яичницей готовы.
Приятного аппетита!