Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком

Самыми полезными и легкими считаются, конечно же, овощные и фруктовые салаты.

Этот салат из тушеной тыквы и жареного лука - очень простое блюдо, с которым справится даже новичок в кулинарии. Всего три основных ингредиента - тыква, лук и майонез. Салат из тыквы готовится быстро, так что хозяйки точно оценят простоту его приготовления.

Ингредиенты

Тыква - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Масло подсолнечное - 70 мл

Майонез - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 С тыквы срезаем кожуру. Мякоть тыквы нарезаем некрупными кусочками.

2 В сковороду наливаем масло, выкладываем тыкву и тушим ее под крышкой, время от времени помешивая, до мягкости (примерно 15-20 минут).

3 Луковицу очищаем и нарезаем небольшими произвольными кусочками.

4 Отдельно от тыквы обжариваем лук на растительном масле до мягкости (примерно 5-7 минут).

5 Соединяем тыкву и жареный лук. Заправляем салат майонезом, добавляем соль и черный перец по вкусу.

Вкусный и нежный салат из тыквы с луком готов!