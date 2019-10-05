Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком

Этот салат из тушеной тыквы и жареного лука - очень простое блюдо, с которым справится даже новичок в кулинарии. Всего три основных ингредиента - тыква, лук и майонез. Салат из тыквы готовится быстро, так что хозяйки точно оценят простоту его приготовления.
Ингредиенты
Приготовление
1 С тыквы срезаем кожуру. Мякоть тыквы нарезаем некрупными кусочками.
2 В сковороду наливаем масло, выкладываем тыкву и тушим ее под крышкой, время от времени помешивая, до мягкости (примерно 15-20 минут).
3 Луковицу очищаем и нарезаем небольшими произвольными кусочками.
4 Отдельно от тыквы обжариваем лук на растительном масле до мягкости (примерно 5-7 минут).
5 Соединяем тыкву и жареный лук. Заправляем салат майонезом, добавляем соль и черный перец по вкусу.
Вкусный и нежный салат из тыквы с луком готов!