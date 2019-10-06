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Рецепт дня: тыквенный пирог с цедрой лимона
Рецепт дня: тыквенный пирог с цедрой лимона

Рецепт дня: тыквенный пирог с цедрой лимона

Рецепт дня: тыквенный пирог с цедрой лимона
02:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Полезный, вкусный и простой в приготовлении тыквенный пирог с лимоном порадует Вас и Ваших близких.

Королева осеннего сезона - тыква, придаст Вашему пирогу яркость и теплоту, которая так необходима всем нам с наступлением осени!

Ингредиенты:

  • Тыква (очищенная) - 300 г

  • Лимон - 1 шт.

  • Яйца - 3 шт.

  • Масло сливочное (комнатной температуры) - 75 г + для смазывания формы

  • Мука - 1,5 стакана (230 г)

  • Сахар - 0,75 стакана (150 г) (по вкусу)

  • Сода - 1,5 ч. л.

  • Сахарная пудра (по желанию) - для украшения

Приготовление

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1. Тыкву натираем на мелкой терке.

2. Размягченное сливочное масло растираем с сахаром.

3. Постепенно вводим яйца.

4. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

5. Цедру одного лимона натираем на мелкой терке и добавляем в тесто.

6. Добавляем в тесто сок половины лимона. Немного лимонного сока используем, чтобы погасить соду. Гашеную соду также отправляем в тесто.

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7. Добавляем в тесто натертую тыкву.

Тщательно все перемешиваем.

8. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем в нее тыквенное тесто.

9. Пирог с тыквой и лимоном выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.

Тыквенный пирог с лимоном готов. Можно посыпать остывший тыквенный пирог сахарной пудрой.

Приятного чаепития!

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