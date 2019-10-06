Рецепт дня: тыквенный пирог с цедрой лимона

Королева осеннего сезона - тыква, придаст Вашему пирогу яркость и теплоту, которая так необходима всем нам с наступлением осени!
Ингредиенты:
Тыква (очищенная) - 300 г
Лимон - 1 шт.
Яйца - 3 шт.
Масло сливочное (комнатной температуры) - 75 г + для смазывания формы
Мука - 1,5 стакана (230 г)
Сахар - 0,75 стакана (150 г) (по вкусу)
Сода - 1,5 ч. л.
Сахарная пудра (по желанию) - для украшения
Приготовление
1. Тыкву натираем на мелкой терке.
2. Размягченное сливочное масло растираем с сахаром.
3. Постепенно вводим яйца.
4. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
5. Цедру одного лимона натираем на мелкой терке и добавляем в тесто.
6. Добавляем в тесто сок половины лимона. Немного лимонного сока используем, чтобы погасить соду. Гашеную соду также отправляем в тесто.
7. Добавляем в тесто натертую тыкву.
Тщательно все перемешиваем.
8. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем в нее тыквенное тесто.
9. Пирог с тыквой и лимоном выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.
Тыквенный пирог с лимоном готов. Можно посыпать остывший тыквенный пирог сахарной пудрой.
Приятного чаепития!