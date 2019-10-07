Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)

Попробуйте сделать новый вариант этого универсального блюда - с нежной начинкой из творога.
Ингредиенты:
Картофель - 700 г (3-4 шт.)
Лук репчатый - 1 шт.
Творог - 150 г
Чеснок - 2-3 зубчика
Мука пшеничная - 2 ст. ложки
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Сметана - для подачи
Укроп свежий - для подачи
Приготовления
Подготовьте все продукты. Картофель тщательно вымойте щеткой и обсушите. Репчатый лук и чеснок очистите от шелухи.
1. Картофель натрите на самой мелкой терке для драников. (От кожуры можно не очищать, если картофель тщательно вымыт.)
2. Чеснок и репчатый лук натрите на мелкой терке в миску к картофелю. Добавьте 1 ч. ложку соли.
Перемешайте. Добавьте пшеничную муку и снова перемешайте.
3. Творог разомните вилкой и немного посолите.
6. На сковороду с разогретым растительным маслом выкладывайте по 1 ст. ложке картофельной массы, формируя овальные драники.
7. Сверху, по центру, выложите по 1 ч. ложке соленого творога.
8. На творог выложите еще по 1 ст. ложке картофельной массы.
9. Когда драники подрумянятся с одной стороны (минут через 5), переверните на другую сторону. Жарьте еще 3-4 минуты на среднем огне.
10. После обжарки выложите готовые драники с творогом на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее растительное масло.
Из указанного количества продуктов получилось 10 немаленьких картофельных оладушек. Внутри драников ожидает сюрприз - нежная и полезная творожная начинка. Украсьте драники свежей зеленью и подавайте со сметаной, пока они еще теплые.
Вкусно, сытно, несложно - это о драниках с творогом!
Приятного аппетита!