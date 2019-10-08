Рецепт дня: нежный маковый торт с кокосовым ароматом

Мы хотим предложить Вам рецепт очень вкусного и нежного торта. В нем прекрасное сочетание маковых коржей и ароматного заварного крема с кокосовой стружкой.

Коржи получаются хорошо пропитанными,и в целом у торта очень приятная консистенция. Рекомендую Вам приготовить и попробовать его.

Разъемной форме диаметром 24 см.

Объем моего стакана - 250 мл.

Ингредиенты:

для теста:

мука - 1 ст. (150 гр)

разрыхлитель - 2 ч.л. с горкой (10 гр)

мак кондитерский - 100 гр (примерно 2/3 ст.)

яйца куриные - 4 шт.

соль - щепотка

сахар - 5 ст.л. с большой горкой (125 гр)

масло подсолнечное рафинированное - 3 ст.л. (30 гр)

вода - 40 мл

для крема:

яйца куриные - 2 шт.

сахар - 6 ст.л. с большой горкой (150 гр)

мука - примерно 4/5 ст. (120 гр)

молоко (у меня жирностью 3,2%) - 3 ст. (750 мл)

сливочное масло - 150 гр

кокосовая стружка - 30 гр (примерно 1/3 ст.)

Приготовление:

1. В миску просеиваю муку. Добавляю к ней разрыхлитель и мак. Все хорошо перемешиваю и пока миску отставляю в сторону. Кстати, чтобы выпечка была более ароматной, мак можно было бы предварительно измельчить в кофемолке, но я этого делать не стала.

2. В отдельную миску разбиваю куриные яйца. Добавляю к ним щепотку соли и взбиваю миксером, чтобы масса стала пышной.

3. Затем, не переставая взбивать, частями добавляю сахар и взбиваю массу до очень плотного состояния. Вот так можно проверить, достаточно ли плотно взбилась яичная масса. След от нее не должен быстро растекаться и в течение нескольких секунд должен сохранять свою форму.

4. Теперь во взбитую яичную массу частями буду добавлять подготовленную ранее мучную смесь и аккуратно перемешивать лопаткой движениями снизу вверх.

5. После этого добавляю в тесто растительное масло и все перемешиваю.

6. Затем в тесто выливаю воду, которую я подогрела да очень горячего, почти до кипения. И окончательно все хорошо перемешиваю.

7. Форму для выпечки я подготовила заранее. Дно ее я застелила бумагой для выпечки. Ничем ее не смазываю и не присыпаю. Перекладываю в форму аккуратно все тесто, равномерно его распределяю.

8. А затем форму с тестом ставлю в заранее разогретую до 180 градусов духовку и буду выпекать бисквит до готовности. Готовность буду проверять деревянной палочкой: при выходе из бисквита она должна быть сухая, без следов теста. Дополнительно готовность бисквита можно проверить легким нажатием на него в середине. Палец не должен проваливаться, а бисквит должен как бы слегка пружинить.

9. Готовый горячий бисквит достаю из духовки и сразу же форму переворачиваю, ставлю ее на решетку и оставляю так бисквит до полного остывания, и даже чуть дольше. То есть бисквит должен хорошо выстояться.

10. Я свой бисквит оставляю стоять в перевернутом виде 5-6 часов, поэтому мне удобно готовить его утром, а промазывать кремом и собирать торт уже вечером.

Пока остывает бисквит, приготовлю крем. У меня он будет заварной с кокосовой стружкой.

11. В миску разбиваю куриные яйца. Перемешиваю их и добавляю к ним сахар и немного молока, примерно половину стакана (от подготовленного целого стакана молока).

12. Добавляю просеянную муку. Муку в этом рецепте можно заменить крахмалом.

13. И все перемешиваю в однородную массу, разбивая мучные комочки. Если масса получается густой, то можно добавить еще немного молока. Должна получиться однородная гладкая масса без комочков.

14. Оставшееся в стакане молоко переливаю в кастрюлю. Добавляю к нему еще пару стаканов молока. Затем кастрюлю ставлю на плиту и прогреваю это молоко до очень горячего.

15. Затем горячее молоко тонкой струйкой вливаю в яичную смесь, постоянно ее перемешивая. Затем все переливаю обратно в кастрюлю.

16. Ставлю ее на плиту и при постоянном помешивании на небольшом огне прогреваю смесь до загустения. Как только крем начинает густеть, убавляю огонь до минимального и увариваю его до очень густого состояния. При этом постоянно его перемешиваю, чтобы он прогревался равномерно и не пригорел ко дну.

17. Затем кастрюлю с готовым кремом убираю с плиты. Добавляю к нему кокосовую стружку и кладу сливочное масло. Все хорошо перемешиваю до полного его растворения.

18. Затем готовый крем перекладываю в отдельную миску, накрываю его пищевой пленкой прямо по поверхности крема, чтобы между кремом и пленкой не было воздушного пространства, чтобы на пленке не образовывался конденсат, и капли воды не стекали бы в крем. В таком виде оставляю крем стоять на столе до полного остывания.

19. Бисквит остыл, выстоялся. Сейчас я буду вынимать его из формы, освобожу от бумаги и переложу на тарелку. Хочу срезать верхнюю корочку и разделить бисквит на два коржа.

20. Срезанную корочку я измельчаю в крошку. Сделать это можно блендером, либо, как я, руками. Крем остыл, убираю с него пленку и половину крема выкладываю на нижний корж. Равномерно его распределяю. Для такого тортика я всегда готовлю много крема, мне нравится когда его много. Торт от этого делается наиболее сочным.

21. Собирать торт можно в специальном кондитерском кольце, либо поставить бока от формы, но, на мой взгляд, и так неплохо получается, потому что крем очень густой и не растекается. Сверху накрываю вторым коржом и выкладываю на него оставшийся крем.

22. Остатками крема слегка промазываю и выравниваю бока торта.

23. Сверху посыпаю торт подготовленной ранее крошкой.

24. Теперь торт нужно убрать в холодильник на несколько часов, чтобы коржи пропитались кремом. А так как сейчас вечер, я убираю свой тортик в холодильник до утра.

25. Торт настоялся, в моем случае прошло 12 часов. Коржи хорошо пропитались, но они не стали влажными. Крем стал более стабильным, он не растекается, не вытекает и хорошо держится на коржах.

У торта прекрасный маковый вкус, тонкий аромат и привкус кокоса. Он мягкий, нежный и не приторно сладкий. Он не сухой, не переувлажненный, у него прекрасная консистенция.

Приятного аппетита!