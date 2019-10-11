Рецепт дня: птичье молоко с кремом из манки

Коржи получаются мягкими, их не нужно дополнительно чем-то пропитывать. А крем на манной крупе вообще выше всяких похвал, очень-очень нежный и вкусный.
Ингредиенты:
Коржи (диаметр формы 22 см):
Сливочное масло – 150 гр. (можно заменить маргарином)
Яйцо категории С1 – 4 шт.
Мука пшеничная просеянная – 160 гр.
Сахар – 180 гр.
Какао – 3 ч.л. с горкой
Разрыхлитель – 10 гр.
Соль - щепотка
Крем:
Молоко – 500 м
Манная крупа – 3 ст.л.
Масло сливочное – 300 гр. (в книге 300 гр, можно уменьшить до 200 гр.)
Сахар – 150 гр.
Ванильный сахар – 20 гр.
Сок 1 маленького лимона
Глазурь:
Сметана – 3 ст.л
Сахар – 3 ст.л.
Какао – 3 ч.л. с горкой
Сливочное масло – 10-20 гр.
Приготовление:
1. Размягченное масло комнатной температуры смешать с сахаром, щепоткой соли, по одному ввести все яйца, взбивать 5 минут. Просеять муку с разрыхлителем. Тесто разделить или пополам, или на 2/3 и 1/3. Таким образом у Вас получится или 4, или 3 коржа. В половину теста или во 2/3 теста добавить какао, остальное тесто оставить светлым. Размешать до однородности. Формы выстелить пергаментом и смазать сливочным маслом, выпекать коржи при 180 градусах 20-25 минут до полной готовности. Дать коржам полностью остыть.
2. Нагреть молоко, добавить щепотку соли. В горячее молоко ввести тонкой струйкой манную крупу, варить до загустения. Готовую манную кашу охладить.
3. Выдавить сок из лимона. Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Частями добавить уже полностью охлажденную манную кашу, постоянно взбивая. В конце добавить лимонный сок по вкусу.
4. Для глазури смешать все ингредиенты и проварить до потемнения. Дать ей немного остыть.
5. Если Вы делаете торт из 4 коржей, то разрежьте шоколадный и светлый корж пополам, а крем разделите на 3 части. Если из 3 коржей, то разрежьте большой шоколадный корж пополам, а крем разделите на 2 части. Далее собираем торт. Если из 4 коржей, то первым идет светлый корж, крем, шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный крем и глазурь. Если торт будет из 3 коржей: шоколадный корм, крем, светлый корж, крем, шоколадный корж и глазурь. Готовому торту дайте 2-3 часа постоять в холодильнике. Перед подачей достаньте заранее из холодильника, чтобы сливочное масло в креме немного подтаяло, тогда крем станет нежнейшим суфле.