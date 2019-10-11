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Рецепт дня: птичье молоко с кремом из манки

Рецепт дня: птичье молоко с кремом из манки
03:57 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Торт Птичье молоко родом из детства каждого человека.

Коржи получаются мягкими, их не нужно дополнительно чем-то пропитывать. А крем на манной крупе вообще выше всяких похвал, очень-очень нежный и вкусный.

Ингредиенты:

Коржи (диаметр формы 22 см): 

Сливочное масло – 150 гр. (можно заменить маргарином)

Яйцо категории С1 – 4 шт.

Мука пшеничная просеянная – 160 гр.

Сахар – 180 гр.

Какао – 3 ч.л. с горкой

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль - щепотка

Крем:

Молоко – 500 м 

Манная крупа – 3 ст.л. 

Масло сливочное – 300 гр. (в книге 300 гр, можно уменьшить до 200 гр.)

Сахар – 150 гр.

Ванильный сахар – 20 гр.

Сок 1 маленького лимона

Глазурь:

Сметана – 3 ст.л

Сахар – 3 ст.л.

Какао – 3 ч.л. с горкой 

Сливочное масло – 10-20 гр.

Приготовление: 

1. Размягченное масло комнатной температуры смешать с сахаром, щепоткой соли, по одному ввести все яйца, взбивать 5 минут. Просеять муку с разрыхлителем. Тесто разделить или пополам, или на 2/3 и 1/3. Таким образом у Вас получится или 4, или 3 коржа. В половину теста или во 2/3 теста добавить какао, остальное тесто оставить светлым. Размешать до однородности. Формы выстелить пергаментом и смазать сливочным маслом, выпекать коржи при 180 градусах 20-25 минут до полной готовности. Дать коржам полностью остыть.

2. Нагреть молоко, добавить щепотку соли. В горячее молоко ввести тонкой струйкой манную крупу, варить до загустения. Готовую манную кашу охладить.

3. Выдавить сок из лимона. Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Частями добавить уже полностью охлажденную манную кашу, постоянно взбивая. В конце добавить лимонный сок по вкусу.

4. Для глазури смешать все ингредиенты и проварить до потемнения. Дать ей немного остыть.

5. Если Вы делаете торт из 4 коржей, то разрежьте шоколадный и светлый корж пополам, а крем разделите на 3 части. Если из 3 коржей, то разрежьте большой шоколадный корж пополам, а крем разделите на 2 части. Далее собираем торт. Если из 4 коржей, то первым идет светлый корж, крем, шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный крем и глазурь. Если торт будет из 3 коржей: шоколадный корм, крем, светлый корж, крем, шоколадный корж и глазурь. Готовому торту дайте 2-3 часа постоять в холодильнике. Перед подачей достаньте заранее из холодильника, чтобы сливочное масло в креме немного подтаяло, тогда крем станет нежнейшим суфле.

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Рецепт, Крем, Торт, Вкусно, Манка, Птичье молоко, Рецепт дня.
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