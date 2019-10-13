Рецепт дня: мужские пирожные из фарша

Хоть на праздничный стол подавай, тем более отлично подойдет на обед или ужин. Очень вкусные мясные шарики из фарша с картофельным пюре и кетчупом!
Специи можно использовать любые, это не принципиально, берите какие хотите.
Ингредиенты:
фарш 600 гр
лук 1 шт
сухари 2 ст.лож
грибы шампиньоны 150 гр
специи, соль
яйцо 1 шт
растительное масло для жарки
картофель отварной 3-4 шт
сыр 50 гр
сливочное масло 30-50 гр
Приготовление
Лук и грибы нарезаем кубиком и обжариваем в небольшом количестве растительного масла. Главное выпарить из грибов лишнюю влагу.
Пока грибы на плите, в фарш добавляем специи, соль и сухари. Хорошо перемешиваем.
Соединяем фарш с остывшими грибами, добавляем яйцо и формируем колобки (вес 100 гр). Для приготовления буду использовать силиконовую форму для кексов и бумажные капсулы для пирожных. Раскладываем мясные шарики и сверху делаем небольшое углубление. Отправляем в разогретую духовку минут на 30, температура 200 градусов.
Минут за десять до конца приготовления отварим картофель. И добавив кусочек сливочного масла и натертого сыра готовим пюре.
Оформляем наши мясные пирожные, добавляем кетчуп в подготовленное углубление, а сверху через кондитерский мешок картофельное пюре (можно разложить ложкой). По желанию можно посыпать зеленью.
Отлично смотрится на столе, фарш сочный, ароматный! Картофельное пюре с сыром, почти как крем. Если приготовить заранее, то перед подачей можно разогреть в духовке или микроволновке.
Подробный рецепт можно посмотреть в коротком видео.
Пробуйте, готовьте на здоровье! Приятного аппетита!!!