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Рецепт дня: мужские пирожные из фарша

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Рецепт дня: мужские пирожные из фарша
04:42 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: Скриншот

Интересный, простой рецепт, который стоит обязательно попробовать!

Хоть на праздничный стол подавай, тем более отлично подойдет на обед или ужин. Очень вкусные мясные шарики из фарша с картофельным пюре и кетчупом! 

Специи можно использовать любые, это не принципиально, берите какие хотите.

Ингредиенты:

  • фарш 600 гр

  • лук 1 шт

  • сухари 2 ст.лож

  • грибы шампиньоны 150 гр

  • специи, соль

  • яйцо 1 шт

  • растительное масло для жарки

  • картофель отварной 3-4 шт

  • сыр 50 гр

  • сливочное масло 30-50 гр

Приготовление

Лук и грибы нарезаем кубиком и обжариваем в небольшом количестве растительного масла. Главное выпарить из грибов лишнюю влагу.

Пока грибы на плите, в фарш добавляем специи, соль и сухари. Хорошо перемешиваем.

Соединяем фарш с остывшими грибами, добавляем яйцо и формируем колобки (вес 100 гр). Для приготовления буду использовать силиконовую форму для кексов и бумажные капсулы для пирожных. Раскладываем мясные шарики и сверху делаем небольшое углубление. Отправляем в разогретую духовку минут на 30, температура 200 градусов.

Минут за десять до конца приготовления отварим картофель. И добавив кусочек сливочного масла и натертого сыра готовим пюре.

Оформляем наши мясные пирожные, добавляем кетчуп в подготовленное углубление, а сверху через кондитерский мешок картофельное пюре (можно разложить ложкой). По желанию можно посыпать зеленью.

Отлично смотрится на столе, фарш сочный, ароматный! Картофельное пюре с сыром, почти как крем. Если приготовить заранее, то перед подачей можно разогреть в духовке или микроволновке.

Подробный рецепт можно посмотреть в коротком видео.

Пробуйте, готовьте на здоровье! Приятного аппетита!!!

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