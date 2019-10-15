Рецепт дня: закуска из лаваша с сыром и грибами

Отличный вариант для быстрого, но сытного завтрака.

Хрустящий, жареный лаваш с начинкой - сытное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса. Так же удобно брать с собой. Готовится совершенно просто и быстро.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий -360 гр..

Сыр твердых сортов- 200 гр.

Грибы шампиньоны -200 гр.

Лук репчатый- 1 шт.

Сметана 15% - 2 ст.л.

Укроп-30 гр.

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Очистить грибы от грязи, не промывая, чтоб не впиталась лишняя влага. Нарезать на пластины, затем на кусочки. Обжарим потом слегка на сковородке, вкус будет насыщеннее.

Сыр твердых сортов натереть на крупной терке.

Укроп промыть и мелко покрошить ножом. Можно заменить на другую любую зелень, например, на петрушку или смешать все вместе.

Репчатый лук порубить на мелкие кубики.

В разогретую сковородку с растительным маслом выложить лук. Добавить щепотку сахара и соли, чтобы быстрее вытопить влагу.Обжарить до приятного золотистого цвета.

Добавить грибы, смешать и накрыть крышкой. Когда грибы начнут отдавать влагу - снять крышку и дожаривать без нее.

В глубокую чащу выложить сыр, грибы с луком, укроп, сметану. Добавить 1 ч.л. соли без горки и пол ч.л. черного перца. Активно перемешать начинку.

Подготовим лаваш и выложим на него начинку.

Для этого лист лаваша разрезать на прямоугольник примерно 20*15 см. По 1-2 ст.л. выложить на край начинку. И теперь свернуть лаваш трубочкой, подгибая вовнутрь края. Проделать все тоже самое с остальным лавашом и начинкой.

Переходим к обжариванию. Для этого разогреть сковородку с растительным маслом.

Выложить аккуратно заготовки и обжарить на огне чуть больше среднего по 2-3 минуты с 2-х сторон. Этого будет достаточно. Цвет должен получится у блюда золотистый с приятным цветом.

Хрустящий жареный лаваш с сыром и грибами готов. Люблю подавать блюдо к столу с пылу с жару. Съедается такой лаваш моментально. Надеюсь, рецепт был полезен.

Приятного аппетита!!!