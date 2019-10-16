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Рецепт дня: морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей

Рецепт дня: морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей
03:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Рецепт морковно-яблочных оладий удачен тем, что все в нем предельно просто и быстро.

Вы получите сочные ароматные оладьи, от которых просто оторваться невозможно. Оладьи получаются не очень пышными и рыхлыми, но зато их богатый фруктовый вкус покорит вас с первого кусочка.

Ингредиенты:

  • Яблоко – 150 г

  • Морковь – 80 г

  • Хлопья овсяные – 3 ст. ложки

  • Мука пшеничная – 2 ст. ложки

  • Мука кукурузная – 1 ст. ложка

  • Кефир 2,5% – 100 мл

  • Яйцо – 1 шт.

  • Изюм – 1 ст. ложка

  • Сахар – 1-2 ст. ложки

  • Разрыхлитель теста – 1 ч. ложка

  • Ванилин – щепотка

  • Корица – ½ ч. ложки

  • Масло растительное – 2-3 ст. ложки

Приготовление

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1. Подготавливаем продукты для приготовления морковно-яблочных оладий.

2. Овсяные хлопья заливаем кефиром и оставляем на 5-10 минут.

3. Взбиваем яйцо с сахаром.

4. Морковь очищаем и трем на мелкой терке. Изюм промываем.

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5. Яблоко очищаем от кожуры и семечек и трем на крупной терке.

6. К взбитому яйцу кладем овсяные хлопья с кефиром, ванилин, корицу и разрыхлитель. Перемешиваем.

7. Добавляем яблоко, морковь и изюм. Перемешиваем.

8. Прямо в миску просеиваем два вида муки. Перемешиваем.

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9. Тесто получается средней густоты.

10. В сковороду с разогретым растительным маслом выкладываем по 1-2 ст. ложки теста, формируя оладьи. Обжариваем оладьи по 3-5 минут с каждой стороны.

Морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей готовы.

Приятного аппетита!

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