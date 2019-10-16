Рецепт дня: морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей

Вы получите сочные ароматные оладьи, от которых просто оторваться невозможно. Оладьи получаются не очень пышными и рыхлыми, но зато их богатый фруктовый вкус покорит вас с первого кусочка.
Ингредиенты:
Яблоко – 150 г
Морковь – 80 г
Хлопья овсяные – 3 ст. ложки
Мука пшеничная – 2 ст. ложки
Мука кукурузная – 1 ст. ложка
Кефир 2,5% – 100 мл
Яйцо – 1 шт.
Изюм – 1 ст. ложка
Сахар – 1-2 ст. ложки
Разрыхлитель теста – 1 ч. ложка
Ванилин – щепотка
Корица – ½ ч. ложки
Масло растительное – 2-3 ст. ложки
Приготовление
1. Подготавливаем продукты для приготовления морковно-яблочных оладий.
2. Овсяные хлопья заливаем кефиром и оставляем на 5-10 минут.
3. Взбиваем яйцо с сахаром.
4. Морковь очищаем и трем на мелкой терке. Изюм промываем.
5. Яблоко очищаем от кожуры и семечек и трем на крупной терке.
6. К взбитому яйцу кладем овсяные хлопья с кефиром, ванилин, корицу и разрыхлитель. Перемешиваем.
7. Добавляем яблоко, морковь и изюм. Перемешиваем.
8. Прямо в миску просеиваем два вида муки. Перемешиваем.
9. Тесто получается средней густоты.
10. В сковороду с разогретым растительным маслом выкладываем по 1-2 ст. ложки теста, формируя оладьи. Обжариваем оладьи по 3-5 минут с каждой стороны.
Морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей готовы.
Приятного аппетита!