Рецепт дня: вегетарианский суп "Оранжевый"

Вкусный оранжевый суп для осени, который поддержит силы и здоровье, и к тому же поможет постройнеть.

Этот рецепт особенно пригодится для безлектинового рациона.

Ингредиенты:

помидоры - 2 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

шампиньоны - 250 г

батат - 1 шт.

чечевица - 130 г

овощной бульон - 1,5 литра

растительное масло - 1 ст.л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

мускатный орех - по вкусу

кориандр - по вкусу

Приготовление:

1. На помидорах сделать надрезы, залить их кипятком и оставить на 5 минут.

2. Затем воду слить, томаты остудить и очистить их от кожуры и семян.

3. Морковь, лук и батат очистить и нарезать.

4. Порезать грибы.

5. Слегка обжарить лук и морковь, затем добавить помидоры, соль и пряности (мускатный орех и молотый кориандр), батат, промытую чечевицу и шампиньоны.

6. Посолить и поперчить, влить овощной бульон.

Далее готовить суп 10-15 минут.

Приятного аппетита!