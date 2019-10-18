Рецепт дня: вегетарианский суп "Оранжевый"

Этот рецепт особенно пригодится для безлектинового рациона.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. На помидорах сделать надрезы, залить их кипятком и оставить на 5 минут.
2. Затем воду слить, томаты остудить и очистить их от кожуры и семян.
3. Морковь, лук и батат очистить и нарезать.
4. Порезать грибы.
5. Слегка обжарить лук и морковь, затем добавить помидоры, соль и пряности (мускатный орех и молотый кориандр), батат, промытую чечевицу и шампиньоны.
6. Посолить и поперчить, влить овощной бульон.
Далее готовить суп 10-15 минут.
Приятного аппетита!