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Рецепт дня: вегетарианский суп "Оранжевый"

Рецепт дня: вегетарианский суп "Оранжевый"
04:04 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Вкусный оранжевый суп для осени, который поддержит силы и здоровье, и к тому же поможет постройнеть.

Этот рецепт особенно пригодится для безлектинового рациона.

Ингредиенты:

  • помидоры - 2 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • шампиньоны - 250 г
  • батат - 1 шт.
  • чечевица - 130 г
  • овощной бульон - 1,5 литра
  • растительное масло - 1 ст.л.
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • мускатный орех - по вкусу 
  • кориандр - по вкусу

Приготовление:

1. На помидорах сделать надрезы, залить их кипятком и оставить на 5 минут.

2. Затем воду слить, томаты остудить и очистить их от кожуры и семян.

3. Морковь, лук и батат очистить и нарезать.

4. Порезать грибы.

5. Слегка обжарить лук и морковь, затем добавить помидоры, соль и пряности (мускатный орех и молотый кориандр), батат, промытую чечевицу и шампиньоны.

6. Посолить и поперчить, влить овощной бульон.

Далее готовить суп 10-15 минут.

Приятного аппетита!

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