Рецепт дня: тыква, запеченная с помидором и фетой

Тыква, запеченная с помидором и фетой, - полезный и отличный перекус для всей семьи!
Ингредиенты:
Тыква - 300 г
Помидор - 1 шт.
Фета - 100 г
Чеснок - 2 зубчика
Масло оливковое - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Приготовление
1. Подготовить продукты для приготовления запеченной тыквы с помидором и фетой.
2. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.
3. Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками.
4. Форму для запекания смазать оливковым маслом. Выложить тыкву в форму.
5. Чеснок очистить и мелко порубить ножом.
6. Выложить чеснок поверх тыквы.
7. Сыр фету раскрошить и выложить в форму.
8. Добавить соль и перец, но учтите, что фета сама по себе соленая.
9. Помидор нарезать полукружиями.
10. Дольки помидоров разложить поверх феты, слегка присолить и полить помидоры оливковым маслом. Отправить запекаться тыкву с фетой и помидором в разогретую духовку и готовить 40 минут, до мягкости тыквы.
Печеная тыква с помидором и фетой готова. Приятного аппетита!