Рецепт дня: тыква, запеченная с помидором и фетой

Тыква хороша не только в "сладком", но и в "соленом" варианте, например, с фетой.

Тыква, запеченная с помидором и фетой, - полезный и отличный перекус для всей семьи!

Ингредиенты:

Тыква - 300 г

Помидор - 1 шт.

Фета - 100 г

Чеснок - 2 зубчика

Масло оливковое - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Подготовить продукты для приготовления запеченной тыквы с помидором и фетой.

2. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

3. Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками.

4. Форму для запекания смазать оливковым маслом. Выложить тыкву в форму.

5. Чеснок очистить и мелко порубить ножом.

6. Выложить чеснок поверх тыквы.

7. Сыр фету раскрошить и выложить в форму.

8. Добавить соль и перец, но учтите, что фета сама по себе соленая.

9. Помидор нарезать полукружиями.

10. Дольки помидоров разложить поверх феты, слегка присолить и полить помидоры оливковым маслом. Отправить запекаться тыкву с фетой и помидором в разогретую духовку и готовить 40 минут, до мягкости тыквы.

Печеная тыква с помидором и фетой готова. Приятного аппетита!