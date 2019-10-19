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Рецепт дня: тыква, запеченная с помидором и фетой

Рецепт дня: тыква, запеченная с помидором и фетой
03:03 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Тыква хороша не только в "сладком", но и в "соленом" варианте, например, с фетой.

Тыква, запеченная с помидором и фетой, - полезный и отличный перекус для всей семьи!

Ингредиенты:

  • Тыква - 300 г

  • Помидор - 1 шт.

  • Фета - 100 г

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Масло оливковое - 1 ст. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Подготовить продукты для приготовления запеченной тыквы с помидором и фетой.

2. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

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3. Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками.

4. Форму для запекания смазать оливковым маслом. Выложить тыкву в форму.

5. Чеснок очистить и мелко порубить ножом.

6. Выложить чеснок поверх тыквы.

7. Сыр фету раскрошить и выложить в форму.

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8. Добавить соль и перец, но учтите, что фета сама по себе соленая.

9. Помидор нарезать полукружиями.

10. Дольки помидоров разложить поверх феты, слегка присолить и полить помидоры оливковым маслом. Отправить запекаться тыкву с фетой и помидором в разогретую духовку и готовить 40 минут, до мягкости тыквы.

Печеная тыква с помидором и фетой готова. Приятного аппетита!

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