Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях

Простой рецепт сочной и хрустящей шаурмы.

Ингредиенты:

лаваш - 2 шт

куриное филе - 1 шт

капуста - 50 грамм

морковь по-корейски - 50 грамм

помидор - 1 шт

огурец - 1 шт

перец - 1 шт

Соус:

майонез - 3 ст. ложки

сметана -1 ст. ложка

чеснок - 1 зубчик

соль, зелень - по вкусу

Приготовление:

1. Первым делом приготовим мясо. Будем использовать курицу. На 2 шаурмы достаточно половины грудки. Отделяем всё лишнее, жир и прожилки нам не нужны.

2. Режем небольшими полосочками, солим и перчим по щепотке.

3. Желательно брать бёдра, поскольку филе может оказаться довольно сухим, но и оно тоже подойдёт.

4. В хорошо прогретую сковороду отправляем мясо. По желанию вначале можно добавить столовую ложку растительного масла.

5. Спустя минуту мясо будет легко отделяться от сковороды, перемешаем его. Мясо даст сок, поэтому готовим его до испарения всей жидкости. По окончании накроем крышкой. Пока мы будем готовить остальные продукты, мясо хорошо пропариться.

6. Далее соус. Смешаем 3 столовые ложки майонеза и столовую ложку сметаны.

7. Чистим и мелко режем зубчик чеснока, добавляем его в смесь.

8. Так же добавим щепотку соли и хорошенько всё перемешаем. По желанию можно добавить зелень. Соус готов.

9. Для начинки можете использовать различные овощи нк ваш вкус. Мы подобрали оптимальный вариант, но вы можетедобавлять/менять ингредиенты по желанию.

10. Разворачиваем лаваш ( лучше всего подойдёт армянский, тонкий лаваш, прямоугольной формы), хорошо смазываем его соусом и выкладываем начинку. Нам понадобится: нарезанная капуста, морковь по-корейски, огурец, помидор, болгарский перец и мясо.

11. Заворачиваем края, хорошо прижимая и стараемся как можно плотнее завернуть шаурму.

12. Чтобы получить хрустящую копочку и одновременно подогреть шаурму, отправляем её на разогретую на среднем огне сковороду. Подрумяним с двух сторон, можно слегка прижать лопаткой.

Домашняя шаурма готова. Приятного аппетита!