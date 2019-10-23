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Рецепт дня: вкусная домашняя гранола

Рецепт дня: вкусная домашняя гранола
03:40 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Сегодня предлагаем Вам приготовить вкуснейшие домашние мюсли.

Гранола рецепт: как приготовить гранолу, как сделать домашнюю гранолу. Домашние мюсли рецепт.

Ингредиенты: 

  • овсяные хлопья - 2 стакана

  • растительное масло - 3 ст. ложки

  • мед - 3 ст. ложки

  • вода - 1-2 ст. ложки (при необходимости)

  • корица - 1/3 ч. ложки

  • сухофрукты - по вкусу

  • лен - 1 ст. ложка

1 чашка смеси из:

  • дробленых орехов

  • семечек

  • кокосовой стружки

  • кунжута

Приготовление:

1. Нам понадобятся классические, крупные овсяные хлопья. Чем крупнее, тем лучше. Никаких кашек быстрого приготовления с пылью и прочими "приятностями". К хлопьям добавим 1 чашку смеси из дробленых орехов, семечек, кокосовой стружки, кунжута. Обязательный ингредиент - это овсянка, остальное на Ваш выбор.

2. Теперь добавим 3 столовые ложки растительного масла, далее 3 столовые ложки меда кладем в стакан и туда же 1 столовую ложку воды.

3. Перемешаем до однородности. Если у Вас очень густой мед, то добавьте 2 ст. л. воды, если наоборот жидкий, то воду не добавляйте. Большая вероятность того, это за Вас это уже сделали.

4. Затем отправляем мед в миску к остальным ингредиентам. Хорошо перемешиваем. Смотрите, чтобы не было крупных комков. Мед и масло должны равномерно распределиться по сухой смеси.

5. Духовку ставим на 150°С, на противень пергамент. если не оказалось, можно и без него.

6. Высыпаем смесь на противень, разравниваем и в духовку. Сначала на 20 минут, далее открываем духовку, достаем противень, перемешиваем гранолу и отправляем обратно в духовку еще на 10 минут.

7. Затем снова перемешать и оставить еще на 10 минут. Нам нужно добиться золотистого оттенка. Возможно времени понадобится чуть больше или чуть меньше.

8. После этого достаем противень и даем граноле полностью остыть. На данном этапе она еще мягкая, но не беда. Дайте ей немного времени.

9. Когда гранола остынет добавьте 1/3 ч. л. корицы, сухофрукты ( у меня сегодня изюм и клюква), 1 ст. л. семян льна. Таким образом гранола будет еще полезнее, будет способствовать пищеварению и улучшать его.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Питание, Рецепт, Вкусно, Мюсли, Гранола, Рецепт дня, Домашние мюсли, Домашняя гранола.
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