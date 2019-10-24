Рецепт дня: курица с рисом в томатном соусе

Это сытное блюдо не доставит хлопот в приготовлении, ведь все готовится в одной сковороде. Попробуйте!
Ингредиенты:
Куриные бёдра - 850 г (6 шт.)
Рис длиннозернистый - 150 г
Лук репчатый - 100 г
Помидор - 300 г
Перец болгарский - 170 г
Паприка молотая - 2 ч. ложки
Чеснок - 10 г
Масло растительное - 2-3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Вода - 200 мл
Для украшения (по желанию):
Приготовление
1. Подготовьте продукты по списку.
2. Куриные бёдра вымойте и обсушите. Тщательно со всех сторон натрите бёдра солью, молотым чёрным перцем и паприкой.
3. На среднем огне разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте куриные бёдра до румяности, по 4-5 минут с каждой стороны.
4. Очистите чеснок, сладкий перец и репчатый лук. Чеснок натрите на мелкой тёрке. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Сладкий перец нарежьте небольшими квадратиками. Разрежьте помидор пополам и натрите на мелкой тёрке, удалив кожицу.
5. Извлеките обжаренную курицу на тарелку и на время отложите. В сковороду с маслом, оставшимся после жарки курицы, добавьте репчатый лук и, помешивая, обжарьте 3 минуты.
6. Затем добавьте сладкий перец и, помешивая, обжарьте 5 минут.
7. Рис промойте в холодной воде и откиньте на сито. Добавьте рис в сковороду и, постоянно помешивая, обжарьте 5 минут.
8. Добавьте в сковороду воду, измельчённый помидор, чеснок, соль и чёрный молотый перец по вкусу.
9. Выложите в сковороду обжаренные кусочки курицы и доведите смесь до кипения.
10. Прикройте сковороду крышкой и готовьте курицу с рисом в томатном соусе на минимальном огне 15-20 минут. Жидкость должна полностью впитаться в рис.
Если время позволяет, выключив огонь, оставьте блюдо ещё на 5 минут, чтобы оно немного настоялось.
Курица с рисом в томатном соусе готова. При желании украсьте каждую порцию блюда листиками петрушки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!