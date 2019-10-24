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Рецепт дня: курица с рисом в томатном соусе

Рецепт дня: курица с рисом в томатном соусе
03:20 Сегодня Телеграф www.russianfood.com

Рассыпчатый рис с овощами и ароматная поджаренная курочка - беспроигрышный вариант обеда или ужина в любое время года.

Это сытное блюдо не доставит хлопот в приготовлении, ведь все готовится в одной сковороде. Попробуйте!

Ингредиенты:

  • Куриные бёдра - 850 г (6 шт.)

  • Рис длиннозернистый - 150 г

  • Лук репчатый - 100 г

  • Помидор - 300 г

  • Перец болгарский - 170 г

  • Паприка молотая - 2 ч. ложки

  • Чеснок - 10 г

  • Масло растительное - 2-3 ст. ложки

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Вода - 200 мл

Для украшения (по желанию):

  • Петрушка свежая - 1-2 веточки

Приготовление

1. Подготовьте продукты по списку.

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2. Куриные бёдра вымойте и обсушите. Тщательно со всех сторон натрите бёдра солью, молотым чёрным перцем и паприкой.

3. На среднем огне разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте куриные бёдра до румяности, по 4-5 минут с каждой стороны.

4. Очистите чеснок, сладкий перец и репчатый лук. Чеснок натрите на мелкой тёрке. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Сладкий перец нарежьте небольшими квадратиками. Разрежьте помидор пополам и натрите на мелкой тёрке, удалив кожицу.

5. Извлеките обжаренную курицу на тарелку и на время отложите. В сковороду с маслом, оставшимся после жарки курицы, добавьте репчатый лук и, помешивая, обжарьте 3 минуты.

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6. Затем добавьте сладкий перец и, помешивая, обжарьте 5 минут.

7. Рис промойте в холодной воде и откиньте на сито. Добавьте рис в сковороду и, постоянно помешивая, обжарьте 5 минут.

8. Добавьте в сковороду воду, измельчённый помидор, чеснок, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

9. Выложите в сковороду обжаренные кусочки курицы и доведите смесь до кипения.

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10. Прикройте сковороду крышкой и готовьте курицу с рисом в томатном соусе на минимальном огне 15-20 минут. Жидкость должна полностью впитаться в рис.

Если время позволяет, выключив огонь, оставьте блюдо ещё на 5 минут, чтобы оно немного настоялось.

Курица с рисом в томатном соусе готова. При желании украсьте каждую порцию блюда листиками петрушки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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