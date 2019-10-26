Рецепт дня: крем-пудинг с грушами и бананами

Пудинг - это английский десерт из яиц, сахара, молока и муки, приготовленный на водяной бане. Начинка может быть любой - фруктовой, ягодной и даже мясной! Мы приготовим крем-пудинг с бананами и грушами. Такой пудинг нежный на вкус, кремовый и фруктовый. Блюдо очень понравится не только взрослым, но и детям.
За свою простоту и великолепный вкус рецепт несложного сладкого фруктового пудинга заслуживает стать одним из самых любимых!
Ингредиенты:
Груши спелые - 2 шт. (400 г)
Бананы спелые - 2 шт. (400 г)
Молоко - 100 мл
Мука пшеничная - 1 ст. ложка
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1 ч. ложка
Лимон (сок) - 1 кружочек
Шоколад чёрный (для украшения) - 20 г
Мята или базилик (для украшения, по желанию) - 3-5 листиков
Приготовление
1. Подготовьте продукты. Фрукты должны быть очень спелыми, в таком случае блюдо и без сахара будет вкусным и сладким.
2. Для приготовления десерта возьмите кастрюлю с толстым дном или соорудите водяную баню.
В кастрюлю вбейте яйцо и добавьте сахар. Размешайте венчиком до растворения сахара.
3. Добавьте в кастрюлю пшеничную муку, перемешайте.
4. Влейте молоко и перемешайте до однородной консистенции.
5. Поставьте кастрюльку на средний огонь и нагревайте массу до загустения, постоянно помешивая венчиком. У меня этот процесс занял 2 минуты.
6. Крем-пудинг должен загустеть и не стекать, а падать с ложки.
7. Пока остывает крем, подготовьте фрукты.
Бананы очистите, разломайте на крупные кусочки и выложите в чашу блендера.
Груши очистите от плодоножки и кожуры (если она жёсткая) и выложите в чашу к бананам.
Немного фруктов оставьте для украшения.
8. Из лимона в чашу блендера выдавите 1 ч. ложку сока, чтобы фрукты не потемнели.
9. Погружным блендером измельчите бананы и груши до пюреобразной консистенции.
10. Добавьте фруктовое пюре в кастрюльку к остывшему крему, перемешайте.
11. Масса получилась чуть более жидкой, с ложки стекает крупными каплями.
12. Разлейте пудинг по тарелкам, украсьте крупно порубленным шоколадом, кружочками банана и ломтиками груш.
Крем-пудинг с бананом и грушей готов к подаче. Вкусный, быстрый и полезный десерт для детей и взрослых!
Приятного аппетита!