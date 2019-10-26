Рецепт дня: крем-пудинг с грушами и бананами

Невероятный десерт, похожий на нежный и воздушный крем, готовится всего 10 минут и станет отличной альтернативой привычным кашам на завтрак.

Пудинг - это английский десерт из яиц, сахара, молока и муки, приготовленный на водяной бане. Начинка может быть любой - фруктовой, ягодной и даже мясной! Мы приготовим крем-пудинг с бананами и грушами. Такой пудинг нежный на вкус, кремовый и фруктовый. Блюдо очень понравится не только взрослым, но и детям.

За свою простоту и великолепный вкус рецепт несложного сладкого фруктового пудинга заслуживает стать одним из самых любимых!

Ингредиенты:

Груши спелые - 2 шт. (400 г)

Бананы спелые - 2 шт. (400 г)

Молоко - 100 мл

Мука пшеничная - 1 ст. ложка

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ч. ложка

Лимон (сок) - 1 кружочек

Шоколад чёрный (для украшения) - 20 г

Мята или базилик (для украшения, по желанию) - 3-5 листиков

Приготовление

1. Подготовьте продукты. Фрукты должны быть очень спелыми, в таком случае блюдо и без сахара будет вкусным и сладким.

2. Для приготовления десерта возьмите кастрюлю с толстым дном или соорудите водяную баню.

В кастрюлю вбейте яйцо и добавьте сахар. Размешайте венчиком до растворения сахара.

3. Добавьте в кастрюлю пшеничную муку, перемешайте.

4. Влейте молоко и перемешайте до однородной консистенции.

5. Поставьте кастрюльку на средний огонь и нагревайте массу до загустения, постоянно помешивая венчиком. У меня этот процесс занял 2 минуты.

6. Крем-пудинг должен загустеть и не стекать, а падать с ложки.

7. Пока остывает крем, подготовьте фрукты.

Бананы очистите, разломайте на крупные кусочки и выложите в чашу блендера.

Груши очистите от плодоножки и кожуры (если она жёсткая) и выложите в чашу к бананам.

Немного фруктов оставьте для украшения.

8. Из лимона в чашу блендера выдавите 1 ч. ложку сока, чтобы фрукты не потемнели.

9. Погружным блендером измельчите бананы и груши до пюреобразной консистенции.

10. Добавьте фруктовое пюре в кастрюльку к остывшему крему, перемешайте.

11. Масса получилась чуть более жидкой, с ложки стекает крупными каплями.

12. Разлейте пудинг по тарелкам, украсьте крупно порубленным шоколадом, кружочками банана и ломтиками груш.

Крем-пудинг с бананом и грушей готов к подаче. Вкусный, быстрый и полезный десерт для детей и взрослых!

Приятного аппетита!