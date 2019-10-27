Рецепт дня: сырные палочки из моцареллы

Собираетесь посмотреть фильм? Тогда предлагаем вам приготовить самые вкусные палочки из моцареллы.

Палочки из моцареллы в домашних условиях - вкуснейший перекус без жира и жарки.

Ингредиенты:

моцарелла - 300 грамм

мука - полстакана

яйца - 2 шт.

сухари - 1 стакан

Щепотка:

соль

сухой чеснок

паприка

сухие травы

красный перец

Приготовление:

1. Нарезаем твердую моцареллу на прямоугольные палочки. Моцареллу можете заменить на сулугуни. Включаем духовку разогреваться до 200°С и одновременно вынимаем противень.

2. В три отдельные тарелки насыпаем муку, яйца панировочные сухари.

3. К яйцам добавляем по щепотке: соль, сухой чеснок, паприка, сухие травы по вкусу, и острый красный перец. Взбалтываем яйцо вместе со специями до однородности.

4. Далее берем одну палочку из моцареллы, обмакиваем ее хорошо в муку, перекладываем в яйцо ( обязательно следим, чтобы яйцо полностью покрыло, а лишнее пусть стечет ), перекидываем в сухари и хорошо обваливаем.

5. Затем снова в яйцо, и снова в сухари. В идеале нужно такие палочки заморозить часа на два, поэтому мы делаем дополнительный слой. Вместо моцареллы можно точно таким же способом приготовить куриные нагетсы, используя куриное филе.

6. Перемещаем палочки на противень, застеленный пергаментом или фольгой.

7. Далее отправляем выпекаться на 9-10 минут.

8. Самое главное - хорошо запланировать сыр. Готовые палочки из моцареллы перекладываем на тарелку и тут же подаем. Подавать нужно с правильным соусом. В данном случае - клюквенный, время приготовления которого всего 5 минут.

Приятного аппетита!