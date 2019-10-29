Рецепт дня: закуски из консервы за 10 минут

Невероятно, но факт! Из простых продуктов можно приготовить очень вкусные блюда.

Сегодня очень быстрый рецепт, очень вкусной закуски! Если немного украсить, то это будет украшение праздничного стола!

Яйца для рецепта необходимо отварить заранее. Если все продукты под рукой, приготовим минут за 10.

Ингредиенты:

сайра консервированная 1 банка

яйца 4-5 шт

зеленый лук

майонез 3-4 ст.лож

соль, черный перец по вкусу

батон

сладкий перец красный и зеленый 1\2 шт

листья салата для украшения

Приготовление:

Сайру разминаем вилкой, предварительно слив масло. Добавляем мелко порезанный зеленый лук.

Сюда же натрем яйца (на мелкой терке), несколько ложек майонеза и черный перец. Хорошо перемешиваем и пробуем на соль, если надо присолим.

Хлеб необходимо подсушить. Делаем это любым удобным способом, на гриле, вафельнице, сковороде или в духовке.

Вырубкой вырезаем круглые заготовки.

Начинка получается очень вкусной и при этом воздушной. На каждую заготовку намажем, не скупясь, начинку. А сверху используя зелень салата и сладкий перец украсим.

Закуска хороша и когда хлеб хрустит и когда пропитается помазкой. Пробуйте, готовьте на здоровье!

Приятного аппетита!!!