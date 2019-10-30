Рецепт дня: пышная шарлотка с тыквой

Сегодня попробуйте приготовить вкуснейшую шарлотку из тыквы! Рецепт действительно очень простой. Осторожно, он может стать вашим любимым рецептом!

Осень – время тыквы! Богатая на витамины тыква необходима нашему организму, я ее очень люблю и готовлю из нее много различных блюд. Сегодня хочу поделиться со всеми любимым рецептом шарлотки с тыквой. Рецепт простой, быстрый и вкусный!

Ингредиенты:

тыква – 100 г

изюм – 2 ст. л.

сахар – 100 г

яйца – 3 шт.

мука – 170 г

растительное масло – 5 ст. л.

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.

цедра апельсина – 1 ст. л.

Приготовление:

1. Взбиваем яйца с сахаром и постепенно вводим масло.

2. Смешиваем муку с разрыхлителем.

3. Вводим муку в жидкую составляющую.

4. Добавляем изюм, цедру апельсина и тыкву, нарезанную кубиком. Перемешиваем.

5. Отправляем выпекать на 180 градусов примерно на 30 минут.

Приятного аппетита!