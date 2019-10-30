Рецепт дня: пышная шарлотка с тыквой

Осень – время тыквы! Богатая на витамины тыква необходима нашему организму, я ее очень люблю и готовлю из нее много различных блюд. Сегодня хочу поделиться со всеми любимым рецептом шарлотки с тыквой. Рецепт простой, быстрый и вкусный!
Ингредиенты:
тыква – 100 г
изюм – 2 ст. л.
сахар – 100 г
яйца – 3 шт.
мука – 170 г
растительное масло – 5 ст. л.
разрыхлитель для теста – 1 ч. л.
цедра апельсина – 1 ст. л.
Приготовление:
1. Взбиваем яйца с сахаром и постепенно вводим масло.
2. Смешиваем муку с разрыхлителем.
3. Вводим муку в жидкую составляющую.
4. Добавляем изюм, цедру апельсина и тыкву, нарезанную кубиком. Перемешиваем.
5. Отправляем выпекать на 180 градусов примерно на 30 минут.
Приятного аппетита!