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Рецепт дня: печенье на Хэллоуин "Фонарь Джека"

Рецепт дня: печенье на Хэллоуин "Фонарь Джека"
03:16 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

В связи с веселым праздником Хэллоуин, который отмечается уже практически везде, мы решили немного постараться и сделать такое оригинальное и безумно вкусное печенье.

Печенье на Хэллоуин "Фонарь Джека" получается не просто красивым, оригинальным и очень аппетитным, но также необыкновенно вкусным. Между тонкими хрустящими слоями рассыпчатого песочного теста в нем находится сладкий ароматный джем. В классическом рецепте следует использовать для его приготовления джем из тыквы, чтобы печенье максимально соответствовало своему названию, однако, по желанию Вы можете испечь это лакомство с любым густым вареньем или джемом на ваш вкус.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное (комнатной температуры) - 120 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Мёд - 2 ст.л.

  • Мука - 2-2,5 стакана

  • Соль - щепотка

  • Варенье густое или джем - по вкусу

Приготовление

1. В чашу выложить масло, добавить соль. Далее добавить мёд и яйца, все перемешать.

2. Далее постепенно добавлять муку, чтобы тесто не липло к рукам.

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3. Тесто получится эластичное. Убрать тесто на час в холодильник.

4. Далее вытащить тесто, раскатать (как вам удобно - лучше частями). Вырезать кружочки размером 6-8 см.

5. На одну половину всех кружочков выложить джем (в идеале тыквенный, но у меня был абрикосовый).

6. А на оставшихся кружках теста вырезать глазки и ротик.

7. Накрыть одной частью другую, края придавить вилкой. Выложить печенье на противень (покрытый пергаментом).

8. Отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 10-15.

Страшно вкусного Вам Хэллоуина!

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