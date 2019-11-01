Рецепт дня: нежные голубцы из пекинской капусты

Сегодня предлагаем вам приготовить голубцы с пекинской капустой.

Приготовление традиционных голубцов из белокочанной капусты - процесс кропотливый и трудоемкий. Особенно зимой, когда кочаны плотные. Тут и приходит на выручку пекинская капуста. Крутить голубцы из нее легче и быстрее, да и на вкус они нежнее.

Порций: 8-10 Время приготовления: 100 минут⠀

Ингредиенты:

пекинская капуста –2 крупных качана

фарш - 500 гр (у нас говяжий)

рис - 90 гр (в сухом виде)

репчатый лук - 2 шт

морковь -⠀2 шт⠀

домашний томат - 500 мл (можно заменить на свежие помидоры без кожи или на воду с томатной пастой)

лавровый лист - 2 шт

душистый перец, молотый перец, соль, паприка

растительное масло для жарки

сметана и зелень для подачи

Приготовление:

1. Отварить рис до полуготовности, тщательно промыть под струей воды, чтобы удалить остатки крахмала.

2. Подготовить овощи для пассеровки: морковь и лук очистить. Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать на мелкие кубики.

3. Отрезать у пекинской капусты торец и разобрать кочан на отдельные листья. Выложить в глубокую кастрюлю и залить кипятком, оставить так на 5-10 минут до размягчения.

4. Взять сковородку, залить растительное масло 1-2 ст.л. и закинуть репчатый лук. Добавить небольшую щепотку сахара для карамелизации. Жарить до прозрачности лука.

5. Затем добавить морковь. Перемешать и пассеровать минут 5-7. Около трети обжаренных овощей отложить в отдельную чашу. Добавить домашний томат (у меня это томаты прокрученные через блендер) или развести пару столовых ложек томатной пасты в 300 мл воды. Закинуть специи: соль, перец, паприку. Перемешать и оставить на тихом кипении минут на 8-10 под крышкой.

6. Остальную пассеровку смешать с фаршем. Добавить рис, соль, черный перец.Размешать тщательно руками.

7. На верхнюю часть размягченного капустного листа выложить порцию начинки. Завернуть голубец конвертиком.

8. Сформировать таким образов все заготовки.

9. Смазать растительным маслом глубокую сковородку и добавить примерно 40 гр. сливочного масла по желанию (мы любим со сливочным маслом).

10. Выложить в глубокую сковородку в один, два слоя заготовки.

11. Залить поверх голубцов овощную пережарку.

12. Равномерно распределить массу, добавить воду по необходимости, главное, чтобы голубцы на 2/3 были покрыты заправкой. Разложить между голубцами пару лавровых листов и черный перец горошком. Накрыть крышкой. Дать закипеть, затем убавить нагрев и тушить 45–50 минут. Ближе к завершению проверить овощную подливу на соль.

Голубцы с пекинской капустой и мясным фаршем готовы. Подавать со сметаной и рубленной зеленью по желанию. Блюдо получается сытное и аппетитное. Берите больше ингредиентов, формируете голубцы и запасаетесь впрок, поместив запасы в морозилку! Надеюсь, рецепт был полезен.

Приятного аппетита!