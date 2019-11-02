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Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок

Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
03:00 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

В этот раз предлагаем вам приготовить вкусный перекус из апельсина.

Узнайте, как приготовить цукаты из лимонных или апельсиновых корок. Домашние рецепты: апельсиновые цукаты и апельсиновый мармелад.

Ингредиенты:

  • цитрусовые - 5 штук

  • вода - 200 мл

  • сахар - 200 грамм

  • шоколад (по желанию)

Приготовление:

1. Берем 3 апельсина и 2 лимона. На каждом фрукте делаем крестообразные надрезы. И с каждого фрукта снимаем шкурки-четвертинки.

2. Вначале слегка отрезаем краешки, затем каждую ,четвертинку режем на полоски.

3. Ставим на огонь большую кастрюлю с водой, доводим ее до кипения и сбрасываем туда нашу соломку.

4. Провариваем в кипящей жидкости 10 минут. Затем шумовкой перекидываем на решетку и оставляем на 15 минут для просушки.

5. Далее в небольшую кастрюльку, желательно с толстым дном наливаем 1 стакан воды и засыпаем 1 стакан сахара. Постоянно помешивая, доводим эту смесь до кипения, чтобы сахар растворился.

6. Отправляем в сахарный сироп нашу соломку. Немного перемешаем. И на среднем огне, при постоянном помешивании варим 15 минут.

7. Выключаем огонь, и с помощью шумовки перекладываем на решетку. Распределяем соломку так, чтобы она равномерно прослушивалась. И оставляем ее на 1 час.

8. Оставшийся сироп можете использовать в разных кулинарных вариациях. Далее вариант 1 - мармелад: насыпем в миску немного сахара и обмокнем каждую полоску. И второй вариант: в микроволновке ( или как Вам удобно ) растопим шоколад, обмакиваем дольки и выкладываем на пергаментную бумагу. Цукаты получаются очень сочными и по вкусу напоминают настоящий мармелад.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Апельсин, Рецепт дня, Цукаты из апельсиновых корок, Вкусные рецепт.
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