Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански

Предлагаем Вашему вниманию очень вкусное и сытное блюдо из мяса и овощей.

Когда на улице прохладно, хочется сытных, горячих блюд! Но при этом, что бы не сильно тяжелых.

Сегодня делимся рецептом, который часто повторяем в нашей семье, всем очень нравится! Мясо с овощами в мексиканском стиле, все продукты доступны, ничего экзотичного. Но как же это вкусно!

Ингредиенты:

мясо 500 гр

красная фасоль 1 банка

помидоры 5 шт

острый перец 1 шт

сладкий перец 2 шт

чеснок 2-3 зуб

лук 3 шт

тмин 1\2 ч.лож

орегано 1\2 ч.лож

соль по вкусу

растительное масло 2 ст.лож

Приготовление:

1. Лук (мелким кубиком) обжариваем до золотистости, после чего добавляем мясо и тушим почти до готовности (к мясу, в конце добавляем тмин). Мясо нарезаем мелким кубиком, размером с фасолину.

2. Следующим этапом обжариваем сладкий перец (пару минут). Солим и высыпаем фасоль и помидоры (без шкурки). Овощи тоже нарезаны размером с фасоль. Помешивая, тушим минут 7.

3. Если жидкости (от овощей) маловато, тогда добавляем воду или бульон. Жидкость должна покрывать овощи и мясо, у меня уходит стакан воды. Регулируем на вкус соль, сахар (если помидоры кислые), кипятим еще пару минут.

4. В самом конце добавляем чеснок (пропущенный через пресс), острый перец и орегано, еще пару минут и все готово!

Приятного аппетита!