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Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански

Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански
03:45 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay

Предлагаем Вашему вниманию очень вкусное и сытное блюдо из мяса и овощей.

Когда на улице прохладно, хочется сытных, горячих блюд! Но при этом, что бы не сильно тяжелых.

Сегодня делимся рецептом, который часто повторяем в нашей семье, всем очень нравится! Мясо с овощами в мексиканском стиле, все продукты доступны, ничего экзотичного. Но как же это вкусно!

Ингредиенты:

  • мясо 500 гр

  • красная фасоль 1 банка

  • помидоры 5 шт

  • острый перец 1 шт

  • сладкий перец 2 шт

  • чеснок 2-3 зуб

  • лук 3 шт

  • тмин 1\2 ч.лож

  • орегано 1\2 ч.лож

  • соль по вкусу

  • растительное масло 2 ст.лож

Приготовление:

1. Лук (мелким кубиком) обжариваем до золотистости, после чего добавляем мясо и тушим почти до готовности (к мясу, в конце добавляем тмин). Мясо нарезаем мелким кубиком, размером с фасолину.

2. Следующим этапом обжариваем сладкий перец (пару минут). Солим и высыпаем фасоль и помидоры (без шкурки). Овощи тоже нарезаны размером с фасоль. Помешивая, тушим минут 7.

3. Если жидкости (от овощей) маловато, тогда добавляем воду или бульон. Жидкость должна покрывать овощи и мясо, у меня уходит стакан воды. Регулируем на вкус соль, сахар (если помидоры кислые), кипятим еще пару минут.

4. В самом конце добавляем чеснок (пропущенный через пресс), острый перец и орегано, еще пару минут и все готово!

Приятного аппетита!

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