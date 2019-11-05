Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански

Когда на улице прохладно, хочется сытных, горячих блюд! Но при этом, что бы не сильно тяжелых.
Сегодня делимся рецептом, который часто повторяем в нашей семье, всем очень нравится! Мясо с овощами в мексиканском стиле, все продукты доступны, ничего экзотичного. Но как же это вкусно!
Ингредиенты:
мясо 500 гр
красная фасоль 1 банка
помидоры 5 шт
острый перец 1 шт
сладкий перец 2 шт
чеснок 2-3 зуб
лук 3 шт
тмин 1\2 ч.лож
орегано 1\2 ч.лож
соль по вкусу
растительное масло 2 ст.лож
Приготовление:
1. Лук (мелким кубиком) обжариваем до золотистости, после чего добавляем мясо и тушим почти до готовности (к мясу, в конце добавляем тмин). Мясо нарезаем мелким кубиком, размером с фасолину.
2. Следующим этапом обжариваем сладкий перец (пару минут). Солим и высыпаем фасоль и помидоры (без шкурки). Овощи тоже нарезаны размером с фасоль. Помешивая, тушим минут 7.
3. Если жидкости (от овощей) маловато, тогда добавляем воду или бульон. Жидкость должна покрывать овощи и мясо, у меня уходит стакан воды. Регулируем на вкус соль, сахар (если помидоры кислые), кипятим еще пару минут.
4. В самом конце добавляем чеснок (пропущенный через пресс), острый перец и орегано, еще пару минут и все готово!
Приятного аппетита!