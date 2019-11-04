Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
"Хочу сбросить много веса": Руис о подготовке к реваншу с Джошуа
"Хочу сбросить много веса": Руис о подготовке к реваншу с Джошуа
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Вкусно и просто: рецепт приготовления фасолевых булочек

Смотрите фото (6)
Вкусно и просто: рецепт приготовления фасолевых булочек
14:23 Сегодня Телеграф

Булочки по этому рецепту готовятся из дрожжевого теста с добавлением фасолевого пюре.

Вкус и текстура фасолевого теста просто удивительны! Булочки получаются очень мягкими, мелкопористыми, долго не черствеют и обладают высокой питательной способностью! Такие румяные пышечки станут замечательной альтернативой хлебу к первым и вторым блюдам!

Ингредиенты

  • Фасоль белая сырая - 120 г
  • или фасоль белая вареная - 250 г
  • Масло сливочное - 200 г
  • Мука - около 300 г
  • Желток - 2 шт.
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Дрожжи сухие быстрорастворимые - 7 г
  • или дрожжи свежие - 20-21 г

Приготовление

1 Первым делом необходимо отварить белую фасоль. Для того чтобы фасоль сварилась за более короткое время, её можно замочить в холодной воде на ночь. Я не замачивала, просто промыла фасоль, переложила в кастрюльку, залила холодной водой (400 мл) и варила при слабом кипении около 1 часа. С готовой фасоли слейте воду.

2 Пересыпьте сваренную горячую фасоль в кухонный измельчитель, в моём случае - в чашу кухонного комбайна.

3 Перебейте фасоль в пюре, сразу же добавьте в горячее фасолевое пюре сливочное масло. Ещё раз перебейте до гладкости.

4 Получившееся фасолевое пюре переложите в миску, добавьте один желток, соль и сухие дрожжи.

5 Перемешайте до однородности. Всыпьте в фасолевую смесь просеянную муку.

6 Замесите однородное тесто. Соберите тесто в шар, накройте миску полотенцем и поставьте на 1 час в тёплое место. Если не планируете сразу печь булочки, тесто можно положить в пакет и отправить в холодильник на ночь.

Очень вкусный рецепт: Тарталетки с курицей, грибами и сыром

7 Духовку включите для разогрева до 200 градусов. Подошедшее тесто слегка обомните на присыпанном мукой столе, раскатайте в пласт толщиной 1,5-2 см. Сделайте на тесте неглубокие косые надрезы.

8 Круглой формочкой вырежьте из теста заготовки для булочек. У меня формочка диаметром 5,5 см. Остатки теста соберите, снова раскатайте, сделайте надрезы, вырежьте кружочки и т.д., пока тесто не закончится.

9 Подготовленные заготовки для булочек выложите на противень, покрытый пергаментом. Всего у меня получилось 19 штук.

10 Смажьте заготовки оставшимся желтком.

11 Выпекайте булочки из фасоли в духовке, разогретой до 200 градусов, около 15 минут, до румяной корочки.

Такие дрожжевые булочки одинаково хороши и в тёплом, и в уже остывшем виде.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Пошаговый рецепт, Приготовление фасолевых булочек, Фасолевые булочки, Приготовление булочек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
05 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Юрий Луценко вернулся в Украину: Моя жена перенесла серьезную проблему с сердцем
Луценко: Жена перенесла серьезную проблему
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь