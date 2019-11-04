Вкусно и просто: рецепт приготовления фасолевых булочек

Булочки по этому рецепту готовятся из дрожжевого теста с добавлением фасолевого пюре.

Вкус и текстура фасолевого теста просто удивительны! Булочки получаются очень мягкими, мелкопористыми, долго не черствеют и обладают высокой питательной способностью! Такие румяные пышечки станут замечательной альтернативой хлебу к первым и вторым блюдам!

Ингредиенты

Фасоль белая сырая - 120 г

или фасоль белая вареная - 250 г

Масло сливочное - 200 г

Мука - около 300 г

Желток - 2 шт.

Соль - 1 ч. ложка

Дрожжи сухие быстрорастворимые - 7 г

или дрожжи свежие - 20-21 г

Приготовление

1 Первым делом необходимо отварить белую фасоль. Для того чтобы фасоль сварилась за более короткое время, её можно замочить в холодной воде на ночь. Я не замачивала, просто промыла фасоль, переложила в кастрюльку, залила холодной водой (400 мл) и варила при слабом кипении около 1 часа. С готовой фасоли слейте воду.

2 Пересыпьте сваренную горячую фасоль в кухонный измельчитель, в моём случае - в чашу кухонного комбайна.

3 Перебейте фасоль в пюре, сразу же добавьте в горячее фасолевое пюре сливочное масло. Ещё раз перебейте до гладкости.

4 Получившееся фасолевое пюре переложите в миску, добавьте один желток, соль и сухие дрожжи.

5 Перемешайте до однородности. Всыпьте в фасолевую смесь просеянную муку.

6 Замесите однородное тесто. Соберите тесто в шар, накройте миску полотенцем и поставьте на 1 час в тёплое место. Если не планируете сразу печь булочки, тесто можно положить в пакет и отправить в холодильник на ночь.

7 Духовку включите для разогрева до 200 градусов. Подошедшее тесто слегка обомните на присыпанном мукой столе, раскатайте в пласт толщиной 1,5-2 см. Сделайте на тесте неглубокие косые надрезы.

8 Круглой формочкой вырежьте из теста заготовки для булочек. У меня формочка диаметром 5,5 см. Остатки теста соберите, снова раскатайте, сделайте надрезы, вырежьте кружочки и т.д., пока тесто не закончится.

9 Подготовленные заготовки для булочек выложите на противень, покрытый пергаментом. Всего у меня получилось 19 штук.

10 Смажьте заготовки оставшимся желтком.

11 Выпекайте булочки из фасоли в духовке, разогретой до 200 градусов, около 15 минут, до румяной корочки.

Такие дрожжевые булочки одинаково хороши и в тёплом, и в уже остывшем виде.

Приятного аппетита!