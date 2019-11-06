Рецепт дня: праздничный салат "Коралловый риф"

Салат вкусный, яркий и аппетитный, готовится из доступных продуктов. Такой салат точно понравится гостям и украсит праздничный стол!
Ингредиенты:
крабовые палочки – 250 г
сыр твердый – 150 г
перец болгарский желтый – 1 шт.
перец болгарский красный – 1 шт.
помидор – 1 шт.
лук – 1 шт.
лимон – 0,5 шт.
сахар – 1 ст. л.
сметана – 3 ст.л.
майонез – 3 ст. л.
чеснок – 1-2 зуб.
молотая паприка – 1 ч. л.
сухая горчица – 1 ч. л.
соль – по вкусу
Для чипса:
мука – 1 ч. л.
вода – 5 ст. л
Все подробности и детали приготовления, а также калорийность салата в коротеньком видео ниже!
Приготовление:
1. Измельчаем лук и маринуем его, добавив сахар и лимонный сок.
2. Готовим заправку: смешиваем майонез, сметану, измельченный чеснок, соль, паприку и горчицу.
3. Нарезаем по диагонали крабовые палочки, болгарский перец и помидоры (помидоры предварительно освобождаем от лишней жидкости и семян)
4. Натираем на терке сыр.
5. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат.
6. Готовим чипс: смешиваем масло, воду и муку.
7. На раскаленную сковороду вливаем частями тесто для чипса и ждем, когда жидкость испарится.
8. Подаем салат порционно, украшая перцем и приготовленным чипсом.
Приятного аппетита!