Рецепт дня: праздничный салат "Коралловый риф"

В этот раз предлагаем вам приготовить простой рецепт праздничного салата на все случаи жизни.

Салат вкусный, яркий и аппетитный, готовится из доступных продуктов. Такой салат точно понравится гостям и украсит праздничный стол!

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

сыр твердый – 150 г

перец болгарский желтый – 1 шт.

перец болгарский красный – 1 шт.

помидор – 1 шт.

лук – 1 шт.

лимон – 0,5 шт.

сахар – 1 ст. л.

сметана – 3 ст.л.

майонез – 3 ст. л.

чеснок – 1-2 зуб.

молотая паприка – 1 ч. л.

сухая горчица – 1 ч. л.

соль – по вкусу

Для чипса:

мука – 1 ч. л.

вода – 5 ст. л

рафинированное растительное масло – 2,5 ст. л

Все подробности и детали приготовления, а также калорийность салата в коротеньком видео ниже!

Приготовление:

1. Измельчаем лук и маринуем его, добавив сахар и лимонный сок.

2. Готовим заправку: смешиваем майонез, сметану, измельченный чеснок, соль, паприку и горчицу.

3. Нарезаем по диагонали крабовые палочки, болгарский перец и помидоры (помидоры предварительно освобождаем от лишней жидкости и семян)

4. Натираем на терке сыр.

5. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат.

6. Готовим чипс: смешиваем масло, воду и муку.

7. На раскаленную сковороду вливаем частями тесто для чипса и ждем, когда жидкость испарится.

8. Подаем салат порционно, украшая перцем и приготовленным чипсом.

Приятного аппетита!