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Рецепт дня: праздничный салат "Коралловый риф"

Рецепт дня: праздничный салат "Коралловый риф"
03:44 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

В этот раз предлагаем вам приготовить простой рецепт праздничного салата на все случаи жизни.

Салат вкусный, яркий и аппетитный, готовится из доступных продуктов. Такой салат точно понравится гостям и украсит праздничный стол!

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г

  • сыр твердый – 150 г

  • перец болгарский желтый – 1 шт. 

  • перец болгарский красный – 1 шт.

  • помидор – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • лимон – 0,5 шт.

  • сахар – 1 ст. л.

  • сметана – 3 ст.л. 

  • майонез – 3 ст. л.

  • чеснок – 1-2 зуб.

  • молотая паприка – 1 ч. л.

  • сухая горчица – 1 ч. л.

  • соль – по вкусу

Для чипса:

  • мука – 1 ч. л.

  • вода – 5 ст. л

  • рафинированное растительное масло – 2,5 ст. л 

Все подробности и детали приготовления, а также калорийность салата в коротеньком видео ниже!

Приготовление:

1. Измельчаем лук и маринуем его, добавив сахар и лимонный сок.

2. Готовим заправку: смешиваем майонез, сметану, измельченный чеснок, соль, паприку и горчицу.

3. Нарезаем по диагонали крабовые палочки, болгарский перец и помидоры (помидоры предварительно освобождаем от лишней жидкости и семян)

4. Натираем на терке сыр.

5. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат.

6. Готовим чипс: смешиваем масло, воду и муку.

7. На раскаленную сковороду вливаем частями тесто для чипса и ждем, когда жидкость испарится.

8. Подаем салат порционно, украшая перцем и приготовленным чипсом.

Приятного аппетита!

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