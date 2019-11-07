Рецепт дня: Нежные голубцы из пекинской капусты

Привычные голубцы, которые хозяйки готовят частенько, используя самые разные наполнители, можно разнообразить не только начинкой.

Приготовление традиционных голубцов из белокочанной капусты — процесс кропотливый и трудоемкий. Особенно зимой, когда кочаны плотные. Тут и приходит на выручку пекинская капуста. Крутить голубцы из нее легче и быстрее, да и на вкус они нежнее.

Ингредиенты:

Пекинская капуста –2 крупных качана

Фарш - 500 гр (у нас говяжий)

Рис - 90 гр (в сухом виде)

Репчатый лук - 2 шт

Морковь -⠀2 шт⠀

Домашний томат - 500 мл (можно заменить на свежие помидоры без кожи или на воду с томатной пастой)

Лавровый лист - 2 шт

Душистый перец, молотый перец, соль, паприка

Растительное масло для жарки.

Сметана и зелень для подачи.

Приготовление:

1 Отварить рис до полуготовности, тщательно промыть под струей воды, чтобы удалить остатки крахмала.

2 Подготовить овощи для пассеровки: морковь и лук очистить. Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать на мелкие кубики.

3 Отрезать у пекинской капусты торец и разобрать кочан на отдельные листья. Выложить в глубокую кастрюлю и залить кипятком, оставить так на 5-10 минут до размягчения.

4 Взять сковородку, залить растительное масло 1-2 ст.л. и закинуть репчатый лук. Добавить небольшую щепотку сахара для карамелизации. Жарить до прозрачности лука.

5 Затем добавить морковь. Перемешать и пассеровать минут 5-7. Около трети обжаренных овощей отложить в отдельную чашу. Добавить домашний томат (у меня это томаты прокрученные через блендер) или развести пару столовых ложек томатной пасты в 300 мл воды. Закинуть специи: соль, перец, паприку. Перемешать и оставить на тихом кипении минут на 8-10 под крышкой.

6 Остальную пассеровку смешать с фаршем. Добавить рис, соль, черный перец.Размешать тщательно руками.

7 На верхнюю часть размягченного капустного листа выложить порцию начинки. Завернуть голубец конвертиком.

8 Сформировать таким образов все заготовки.

9 Смазать растительным маслом глубокую сковородку и добавить примерно 40 гр. сливочного масла по желанию (мы любим со сливочным маслом).

10 Выложить в глубокую сковородку в один, два слоя заготовки.

11 Залить поверх голубцов овощную пережарку.

12 Равномерно распределить массу, добавить воду по необходимости, главное, чтобы голубцы на 2/3 были покрыты заправкой. Разложить между голубцами пару лавровых листов и черный перец горошком. Накрыть крышкой. Дать закипеть, затем убавить нагрев и тушить 45–50 минут. Ближе к завершению проверить овощную подливу на соль.

Голубцы с пекинской капустой и мясным фаршем готовы. Подавать со сметаной и рубленной зеленью по желанию. Блюдо получается сытное и аппетитное. Берите больше ингредиентов, формируете голубцы и запасаетесь впрок, поместив запасы в морозилку! Надеюсь, рецепт был полезен.

Приятного аппетита!