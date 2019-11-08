Скачать
Пятница, 08.11.2019
Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях
Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях
Почти миллион гривень с аренды: Зеленский задекларировал доходы
Почти миллион гривень с аренды: Зеленский задекларировал доходы
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max
"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max

Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен

Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен
03:59 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Предлагаем вам приготовить простой рецепт куриного пирога Киш Лорен.

Рецепт мясного пирога (тарта) с ананасами и сладким перцем. Как сделать Киш Лорен.

Ингредиенты: 

  • куриное филе - половина грудки

  • растительное масло - 2 ст. ложки

  • карри - 0,5 ч. ложки

  • соль - щепотка

  • СМЧП  - щепотка

  • сыр - 100 грамм

  • сладкий перец - 1 штука

  • консервированные ананасы - 100 грамм

Подливка:

  • яйца - 4 штуки

  • сливки - 300 мл

  • соль - 0,5 ч. ложки

  • СМЧП - щепотка

Приготовление: 

Существуют разные вариации этого пирога, но сегодня мы приготовим мясной. Основу для этого пирога мы делали вчера. А, если Вы не успели или пропустили, то:

Духовку включаем на разогрев до 200°С. И одновременно ставим разогреваться сковороду, на средний огонь. Берем куриное филе ( половину грудки ), тщательно моем и избавляемся от прожилок и хрящиков. Режем на кубики, или как Вам удобно. Когда сковорода прогрелась, добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Даем ему минуту прокалиться и отправляем в сковороду нашу курицу. Не мешайте сразу! Через 2-3 минуты она легко отстанет от дна. Филе готовим минут 6-8 на среднем огне. Иногда помешиваем. За две минуты до окончания добавляем 0,5 чайной ложки карри, маленькую щепотку соли и маленькую щепотку СМЧП. И пусть дойдет под крышкой две минуты.

Пока там готовится филе, натрем 100 грамм твердого сыра, порежем на кубики красный перец. К курице очень хорошо подойдут консервированные ананасы. Берите небольшую баночку, а то что останется можно использовать в пиццу. Горсть ананасов режем на кубики, скидываем на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Берем миску, в нее вбиваем 4 яйца. Слегка взболтаем венчиком или вилкой. К яйцам вливаем 300 миллилитров сливок любой жирности. У меня 20%. Туда же добавляем 0,5 чайной ложки соли и черный перец. Перемешаем до однородности.

Берем форму с основой. Выкладываем курицу, затем перец и сверху ананасы. Засыпаем натерым сыром и заливаем нашей болтушкой. Не заливайте выше, чем бортики. Можно оставить пол сантиметра сверху. Отправляем наш пирог в духовку на 40 минут при 200°С. Даем ему остыть в форме.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пирог, Вкусный рецепт, Мясной пирог, Простой рецепт, куриный пирог Киш Лорен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
03 Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)
04 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
05 Зеленский: Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Сигнал там будет&quot;: Минкульт намерен запустить украинский канал в ОРДЛО
Минкульт намерен запустить украинский канал в ОРДЛО
Импичмент Трампа: Болтон отказался давать показания
Импичмент Трампа: Болтон отказался давать показания
Кривоноса &quot;не видят&quot; на посту заместителя секретаря СНБО
Кривоноса "не видят" на посту заместителя секретаря СНБО
Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен
Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь