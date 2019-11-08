Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен

Предлагаем вам приготовить простой рецепт куриного пирога Киш Лорен.

Рецепт мясного пирога (тарта) с ананасами и сладким перцем. Как сделать Киш Лорен.

Ингредиенты:

куриное филе - половина грудки

растительное масло - 2 ст. ложки

карри - 0,5 ч. ложки

соль - щепотка

СМЧП - щепотка

сыр - 100 грамм

сладкий перец - 1 штука

консервированные ананасы - 100 грамм

Подливка:

яйца - 4 штуки

сливки - 300 мл

соль - 0,5 ч. ложки

СМЧП - щепотка

Приготовление:

Существуют разные вариации этого пирога, но сегодня мы приготовим мясной. Основу для этого пирога мы делали вчера. А, если Вы не успели или пропустили, то:

Духовку включаем на разогрев до 200°С. И одновременно ставим разогреваться сковороду, на средний огонь. Берем куриное филе ( половину грудки ), тщательно моем и избавляемся от прожилок и хрящиков. Режем на кубики, или как Вам удобно. Когда сковорода прогрелась, добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Даем ему минуту прокалиться и отправляем в сковороду нашу курицу. Не мешайте сразу! Через 2-3 минуты она легко отстанет от дна. Филе готовим минут 6-8 на среднем огне. Иногда помешиваем. За две минуты до окончания добавляем 0,5 чайной ложки карри, маленькую щепотку соли и маленькую щепотку СМЧП. И пусть дойдет под крышкой две минуты.

Пока там готовится филе, натрем 100 грамм твердого сыра, порежем на кубики красный перец. К курице очень хорошо подойдут консервированные ананасы. Берите небольшую баночку, а то что останется можно использовать в пиццу. Горсть ананасов режем на кубики, скидываем на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Берем миску, в нее вбиваем 4 яйца. Слегка взболтаем венчиком или вилкой. К яйцам вливаем 300 миллилитров сливок любой жирности. У меня 20%. Туда же добавляем 0,5 чайной ложки соли и черный перец. Перемешаем до однородности.

Берем форму с основой. Выкладываем курицу, затем перец и сверху ананасы. Засыпаем натерым сыром и заливаем нашей болтушкой. Не заливайте выше, чем бортики. Можно оставить пол сантиметра сверху. Отправляем наш пирог в духовку на 40 минут при 200°С. Даем ему остыть в форме.

Приятного аппетита!