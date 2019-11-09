Рецепт дня: невероятно вкусное пирожное "Карпаты"

Сегодня поделюсь рецептом пирожных "Карпаты" без выпечки. Продукты на их приготовление понадобятся самые обычные, рецепт очень простой, быстрый и вкусный. Потратив несколько минут времени на их приготовление, вы получите вкусное лакомство к чаю.
Ингредиенты:
печенье "Топленое молоко" - 200 г
арахис жареный – 100 г
молочный шоколад – 1 плитка (90 г)
банан (большой) – 1 шт.
сливочное масло – 100 г
коньяк – 1 ст. л. (по желанию)
кокосовая стружка – 4 ст. л.
Все подробности и детали рецепта, а также калорийность блюда можно посмотреть в коротеньком видео ниже!
Приготовление:
1. Печенье и орехи измельчаем любым удобным способом.
2. Шоколад растапливаем вместе со сливочным маслом.
3. Смешиваем орехи и печенье с растопленным с маслом шоколадом, добавляем коньяк (по желанию).
4. Массу выкладываем на фольгу в виде прямоугольника, в небольшое углубление вкладываем банан.
5. Поднимаем края фольги и сворачиваем, помогая руками, придавая треугольную форму.
6. Помещаем в холодильник на 2 часа. Затем разворачиваем, посыпаем кокосовой стружкой и разрезаем на отдельные пирожные.
Приятного аппетита!