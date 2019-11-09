Рецепт дня: невероятно вкусное пирожное "Карпаты"

Предлагаем вам приготовить вкусное лакомство к чаю, которое не нужно выпекать.

Сегодня поделюсь рецептом пирожных "Карпаты" без выпечки. Продукты на их приготовление понадобятся самые обычные, рецепт очень простой, быстрый и вкусный. Потратив несколько минут времени на их приготовление, вы получите вкусное лакомство к чаю.

Ингредиенты:

печенье "Топленое молоко" - 200 г

арахис жареный – 100 г

молочный шоколад – 1 плитка (90 г)

банан (большой) – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

коньяк – 1 ст. л. (по желанию)

кокосовая стружка – 4 ст. л.

Все подробности и детали рецепта, а также калорийность блюда можно посмотреть в коротеньком видео ниже!

Приготовление:

1. Печенье и орехи измельчаем любым удобным способом.

2. Шоколад растапливаем вместе со сливочным маслом.

3. Смешиваем орехи и печенье с растопленным с маслом шоколадом, добавляем коньяк (по желанию).

4. Массу выкладываем на фольгу в виде прямоугольника, в небольшое углубление вкладываем банан.

5. Поднимаем края фольги и сворачиваем, помогая руками, придавая треугольную форму.

6. Помещаем в холодильник на 2 часа. Затем разворачиваем, посыпаем кокосовой стружкой и разрезаем на отдельные пирожные.

Приятного аппетита!