Рецепт дня: нежнейший пирог из тыквы

Предлагаем вам испечь очень вкусный и ароматный тыквенный пирог, пока сезон тыквы. Пирог получается не сухой, мягкий и в меру влажный. если вы не очень любите полезную тыкву, то этот рецепт именно для вас. За счет цедры апельсина вкус тыквы абсолютно не чувствуется.
Ингредиенты:
тыква-300 гр.
яйца -5 шт.
сахар-180 гр.
мука -200 гр.
масло сливочное -50 гр.
цедра 1 апельсина
разрыхлитель -1 ч. л.
ванилин-1 ч.л.
соль ¼ ч.л.
Приготовление:
1. Тыкву натереть на крупной терке.
2. Цедру апельсина натереть аккуратно на мелкой терке, не задевая при этом белую часть. Она даст горечь, а горечь нам в рецепте не нужна.
3. Просеять муку с разрыхлителем через сито.
4. В глубокую емкость разбить 5 яиц. Начать взбивать миксером и всыпать сахар. Продолжить взбивать еще минуты 3. Масса должна побелеть.
5. Затем добавить соль и ванилин. Постепенно ввести в жидкую массу просеянную муку. Продолжить взбивать.
6. Затем добавить растопленное сливочное масло и перемешать обычной ложкой или лопаткой.
7. В конце добавить натертую тыкву и цедру лимона. Все перемешать. На этом этапе можно уже включить духовку на разогрев до 180 градусов.
8. Жаропрочную разъемную форму застелить пергаментной бумагой или смазать дно сливочным маслом. Форма у меня на 18 см.
9. Залить тесто в форму. Выпекать пирог в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. Не устану повторять- ориентируйтесь по своей духовке. Пирог сверху должен зарумяниться. Готовность проверить спичкой.
10. Тыквенный пирог достать из духовки, дать немного остыть и вынуть из формы. Посыпать сахарной пудрой. Можно украсить пирог дольками апельсина. Разрезать на порционные кусочки и можно подавать к столу, но в холодном виде он, кстати, вкуснее!
Надеюсь, рецепт был полезен! Приятного аппетита!