Рецепт дня: нежнейший пирог из тыквы

В этот раз предлагаем вам приготовить нежный пирог из тыквы.

Предлагаем вам испечь очень вкусный и ароматный тыквенный пирог, пока сезон тыквы. Пирог получается не сухой, мягкий и в меру влажный. если вы не очень любите полезную тыкву, то этот рецепт именно для вас. За счет цедры апельсина вкус тыквы абсолютно не чувствуется.

Ингредиенты:

тыква-300 гр.

яйца -5 шт.

сахар-180 гр.

мука -200 гр.

масло сливочное -50 гр.

цедра 1 апельсина

разрыхлитель -1 ч. л.

ванилин-1 ч.л.

соль ¼ ч.л.

Приготовление:

1. Тыкву натереть на крупной терке.

2. Цедру апельсина натереть аккуратно на мелкой терке, не задевая при этом белую часть. Она даст горечь, а горечь нам в рецепте не нужна.

3. Просеять муку с разрыхлителем через сито.

4. В глубокую емкость разбить 5 яиц. Начать взбивать миксером и всыпать сахар. Продолжить взбивать еще минуты 3. Масса должна побелеть.

5. Затем добавить соль и ванилин. Постепенно ввести в жидкую массу просеянную муку. Продолжить взбивать.

6. Затем добавить растопленное сливочное масло и перемешать обычной ложкой или лопаткой.

7. В конце добавить натертую тыкву и цедру лимона. Все перемешать. На этом этапе можно уже включить духовку на разогрев до 180 градусов.

8. Жаропрочную разъемную форму застелить пергаментной бумагой или смазать дно сливочным маслом. Форма у меня на 18 см.

9. Залить тесто в форму. Выпекать пирог в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. Не устану повторять- ориентируйтесь по своей духовке. Пирог сверху должен зарумяниться. Готовность проверить спичкой.

10. Тыквенный пирог достать из духовки, дать немного остыть и вынуть из формы. Посыпать сахарной пудрой. Можно украсить пирог дольками апельсина. Разрезать на порционные кусочки и можно подавать к столу, но в холодном виде он, кстати, вкуснее!

Надеюсь, рецепт был полезен! Приятного аппетита!