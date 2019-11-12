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Рецепт дня: шоколадные конфеты с финиками и семечками

Рецепт дня: шоколадные конфеты с финиками и семечками
03:45 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Шоколадные конфеты с финиками и семечками - невероятно вкусные и полезные.

В составе таких шоколадных конфет удачно соединены финики, семечки тыквы и подсолнуха. Не рецепт, а просто рай для сладкоежек!

Ингредиенты:

  • Финики - 500 г

  • Шоколад чёрный - 150 г

  • Семечки тыквы очищенные - 100 г

  • Семечки подсолнуха очищенные - 50 г

  • Шоколад белый - 30-50 г

  • Соль - 1 щепотка

Приготовление

1. Подготавливаем продукты для приготовления шоколадных конфет с финиками.

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В процессе приготовления также понадобится пищевая плёнка.

2. Финики промываем, обсушиваем и удаляем косточки.

3. С помощью блендера измельчаем финики до однородности. Блендер должен быть достаточно мощным, ведь масса получается густой и вязкой.

4. Добавляем в массу из фиников семечки подсолнуха и тыквы. Ещё раз измельчаем массу в блендере.

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5. Массу из фиников и семечек перекладываем в миску..

6. В сотейнике с толстым дном на медленном огне растапливаем чёрный шоколад.

7. 2-3 ст. ложки растопленного чёрного шоколада оставляем для украшения конфет. Оставшийся чёрный шоколад добавляем в массу из фиников и семечек.

8. Тщательно перемешиваем массу из фиников и семечек с шоколадом. Всыпаем соль и ещё раз хорошо перемешиваем.

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Рецепт дня: шоколадный пирог на кока-колеЧитать полностью

9. Из получившейся массы формируем колбаски и оборачиваем их пищевой плёнкой. Отправляем в морозилку на 30 минут.

10. Достаём "колбаски" из морозилки, освобождаем их от плёнки и нарезаем кусочками по 2-3 см. Из каждого кусочка формируем конфеты круглой или цилиндрической формы.

11. В сотейнике с толстым дном на медленном огне растапливаем белый шоколад.

12. Украшаем конфеты белым и отставленным ранее чёрным шоколадом.

Шоколадные конфеты с финиками и семечками готовы.

Приятного чаепития!

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