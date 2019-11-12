Рецепт дня: шоколадные конфеты с финиками и семечками

В составе таких шоколадных конфет удачно соединены финики, семечки тыквы и подсолнуха. Не рецепт, а просто рай для сладкоежек!
Ингредиенты:
Финики - 500 г
Шоколад чёрный - 150 г
Семечки тыквы очищенные - 100 г
Семечки подсолнуха очищенные - 50 г
Шоколад белый - 30-50 г
Соль - 1 щепотка
Приготовление
1. Подготавливаем продукты для приготовления шоколадных конфет с финиками.
В процессе приготовления также понадобится пищевая плёнка.
2. Финики промываем, обсушиваем и удаляем косточки.
3. С помощью блендера измельчаем финики до однородности. Блендер должен быть достаточно мощным, ведь масса получается густой и вязкой.
4. Добавляем в массу из фиников семечки подсолнуха и тыквы. Ещё раз измельчаем массу в блендере.
5. Массу из фиников и семечек перекладываем в миску..
6. В сотейнике с толстым дном на медленном огне растапливаем чёрный шоколад.
7. 2-3 ст. ложки растопленного чёрного шоколада оставляем для украшения конфет. Оставшийся чёрный шоколад добавляем в массу из фиников и семечек.
8. Тщательно перемешиваем массу из фиников и семечек с шоколадом. Всыпаем соль и ещё раз хорошо перемешиваем.
9. Из получившейся массы формируем колбаски и оборачиваем их пищевой плёнкой. Отправляем в морозилку на 30 минут.
10. Достаём "колбаски" из морозилки, освобождаем их от плёнки и нарезаем кусочками по 2-3 см. Из каждого кусочка формируем конфеты круглой или цилиндрической формы.
11. В сотейнике с толстым дном на медленном огне растапливаем белый шоколад.
12. Украшаем конфеты белым и отставленным ранее чёрным шоколадом.
Шоколадные конфеты с финиками и семечками готовы.
Приятного чаепития!