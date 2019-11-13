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Рецепт дня: разноцветные пельмени с пряным фаршем

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Рецепт дня: разноцветные пельмени с пряным фаршем
03:50 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Как из обычного рецепта сделать блюдо всем на удивления, просто возьмите свеклу и морковь!

Сегодня будем готовим пельмени с пряным фаршем, а в тесто добавим овощной сок! Получится классно!Приготовление пельменей начнем с теста. Для цветного теста натираем свеклу и морковь на мелкой терке, после чего отжимаем сок через нетканку.

Ингредиенты:

Начинка:

  • фарш свиной 400 гр

  • лук 1 шт

  • чеснок

  • кориандр 1 ч.лож

  • соль, черный перец

  • острый перец 1\6 ч.лож

Белое тесто:

  • мука 300 гр

  • растительное масло 1 ст.лож

  • соль

  • кипяток 150 мл

  • цветное тесто:

  • сок свекольный 70 мл

  • сок морковный 70 мл

  • мука 150 + 150 гр

  • желток 1 шт + 1 шт

Приготовление:

1. Для белого теста в кипятке разводим соль и вместе с маслом выливаем в муку.

2. Вымешиваем лопаткой, пока горячее. Месим несколько минут, после чего даем тесту отдохнуть, минут 20 под пленкой. 

3. В муку для цветного теста добавляем соль, желток и овощной сок.

4. Замешиваем, как обычно, после чего убираем в пакет, что бы отлежалось.

5. Пока тесто отдохнет приготовим начинку.

6. В фарш добавляем натертый лук, чеснок и все специи с солью.

7. Первый способ раскатки цветного теста.

8. На полоску белого теста (слегка раскатанного, ширина 10 см) выкладываем жгутики цветного, чередуя и отступая друг от друга. После чего раскатываем до нужной толщины.

Второй способ.

1. Из теста делаем жгутики и выкладываем один к одному (плотно), такое тесто раскатываем в длину, что бы не растянуть полоски. 

2. Из готовых пластов теста вырезаем заготовки для пельменей, мы используем вырубку. Формируем пельмени. 

3. Остатки теста так же используем для лепки, все пельмени получаются яркими, интересными.

4. Отвариваем партиями в соленой воде, до готовности (как обычные). После варки тесто цвет не теряет, готовьте на здоровье!

Приятного аппетита!

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