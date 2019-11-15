Рецепт дня: ленивые вареники с вишней

Потрудится придется, но когда попробуете, то поймете - оно того стоило! Есть все, хрустящая панировка, нежность творога и кислинка вишни! Этому рецепту более 40 лет, пора и вам попробовать!
Ингредиенты:
творог 500 гр;
сахар 5 ст.л;
яйца 2 шт;
кускус (манка ) 5 ст.л;
мука 2 ст.л:
вишня замороженная 100 гр;
сухари 100 гр;
сливочное масло 20 гр;
Приготовление:
1. Готовится все довольно быстро.
2. В творог добавляем половину сахара, яйца, муку и кускус.
3. Хорошо перемешиваем.
4. Сухари обжариваем на сливочном масле, до легкой золотистости. После чего смешиваем с остатками сахара. Панировка получается высший класс!
5. Берем творожную массу и формируем небольшой колобок с вишней внутри (2 шт, без косточки). Для первого раза, что бы все заготовки были одинаковыми, можете использовать весы.
6. Отвариваем в кипящей воде, минуты 3-4 после того как всплывут.
7. Еще горячие колобки панируем в обжаренных сухарях.
Наши ленивые вареники в хрустящей панировке лучше всего подавать со сметаной! Мой любимый рецепт из детства!
Приятного аппетита!