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Рецепт дня: ленивые вареники с вишней

Рецепт дня: ленивые вареники с вишней
04:21 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Этот простой рецепт станет любимым в нашей семье!

Потрудится придется, но когда попробуете, то поймете - оно того стоило! Есть все, хрустящая панировка, нежность творога и кислинка вишни! Этому рецепту более 40 лет, пора и вам попробовать!

Ингредиенты:

  • творог 500 гр;

  • сахар 5 ст.л;

  • яйца 2 шт;

  • кускус (манка ) 5 ст.л;

  • мука 2 ст.л:

  • вишня замороженная 100 гр;

  • сухари 100 гр;

  • сливочное масло 20 гр;

Приготовление:

1. Готовится все довольно быстро.

2. В творог добавляем половину сахара, яйца, муку и кускус.

3. Хорошо перемешиваем.

4. Сухари обжариваем на сливочном масле, до легкой золотистости. После чего смешиваем с остатками сахара. Панировка получается высший класс!

5. Берем творожную массу и формируем небольшой колобок с вишней внутри (2 шт, без косточки). Для первого раза, что бы все заготовки были одинаковыми, можете использовать весы.

6. Отвариваем в кипящей воде, минуты 3-4 после того как всплывут.

7. Еще горячие колобки панируем в обжаренных сухарях.

Наши ленивые вареники в хрустящей панировке лучше всего подавать со сметаной! Мой любимый рецепт из детства!

Приятного аппетита!

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Рецепт дня, Вкусный рецепт, Простой рецепт, Ленивые вареники с вишней.
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