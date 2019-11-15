Рецепт дня: ленивые вареники с вишней

Этот простой рецепт станет любимым в нашей семье!

Потрудится придется, но когда попробуете, то поймете - оно того стоило! Есть все, хрустящая панировка, нежность творога и кислинка вишни! Этому рецепту более 40 лет, пора и вам попробовать!

Ингредиенты:

творог 500 гр;

сахар 5 ст.л;

яйца 2 шт;

кускус (манка ) 5 ст.л;

мука 2 ст.л:

вишня замороженная 100 гр;

сухари 100 гр;

сливочное масло 20 гр;

Приготовление:

1. Готовится все довольно быстро.

2. В творог добавляем половину сахара, яйца, муку и кускус.

3. Хорошо перемешиваем.

4. Сухари обжариваем на сливочном масле, до легкой золотистости. После чего смешиваем с остатками сахара. Панировка получается высший класс!

5. Берем творожную массу и формируем небольшой колобок с вишней внутри (2 шт, без косточки). Для первого раза, что бы все заготовки были одинаковыми, можете использовать весы.

6. Отвариваем в кипящей воде, минуты 3-4 после того как всплывут.

7. Еще горячие колобки панируем в обжаренных сухарях.

Наши ленивые вареники в хрустящей панировке лучше всего подавать со сметаной! Мой любимый рецепт из детства!

Приятного аппетита!