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Рецепт дня: нежная фалафель
Рецепт дня: нежная фалафель

Рецепт дня: нежная фалафель

Рецепт дня: нежная фалафель
03:17 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

В это раз предлагаем вам приготовить вкуснейшую фалафель. Попробуйте, это действительно вкусно и просто.

Фалафель рецепт: Узнайте, как готовить фалафель из нута в домашних условиях без жарки - полезное веганское блюдо.

Ингредиенты:

  • нут - 250 грамм

  • лук - 0,5 головки

  • чеснок - 4 зубчика

  • петрушка - 1 стакан

  • сода - 0,5 ч. ложки

  • лимонный сок - 2 ст. ложки

  • мука - 40 грамм

  • кумин (зира) - 1 ч. ложка

  • кориандр - 1 ч. ложка

  • красный перец - чуток

  • соль, СМЧП

Приготовление:

1. За 12 часов до готовки замочите нут в соотношении 1:3 ( 3 воды, 1 нута). Можно и на ночь или с утра.

2. Далее на следующий день хорошо его промываем и перекладываем в миску.

3. В воду можно добавить чайную ложку соды. К нуту добавляем лук, чеснок, пертушку, соду и гасим ее лимонным соком. Так же добавим муку, кумин, кориандр, красный перец, соль и СМЧП.

4. Слегка перемешаем и воспользуемся блендером.

5. Измельчаем все в блендере, но не до состояния пюре. Так, чтобы кусочки оставались.

6. Ставим духовку разогреваться на 220°С.

7. Достаем противень, застилаем бумагой, бумагу смажем растительным маслом.

8. Далее формируем фалафели и перекладываем их в форму.

9. Сбрызгиваем их небольшим количеством растительного масла. если этого не сделать, фалафели будут суховаты.

10. Отправляем в духовку выпекаться на 25 минут.

Готовые фалафели достаем из духовки, даем им остыть и подаем с соусом. Лучше всего подойдет тахини.

Приятного аппетита!

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Рецепт дня, Вкусный рецепт, Простой рецепт, Фалафель.
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