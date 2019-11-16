Рецепт дня: нежная фалафель

Фалафель рецепт: Узнайте, как готовить фалафель из нута в домашних условиях без жарки - полезное веганское блюдо.
Ингредиенты:
нут - 250 грамм
лук - 0,5 головки
чеснок - 4 зубчика
петрушка - 1 стакан
сода - 0,5 ч. ложки
лимонный сок - 2 ст. ложки
мука - 40 грамм
кумин (зира) - 1 ч. ложка
кориандр - 1 ч. ложка
красный перец - чуток
соль, СМЧП
Приготовление:
1. За 12 часов до готовки замочите нут в соотношении 1:3 ( 3 воды, 1 нута). Можно и на ночь или с утра.
2. Далее на следующий день хорошо его промываем и перекладываем в миску.
3. В воду можно добавить чайную ложку соды. К нуту добавляем лук, чеснок, пертушку, соду и гасим ее лимонным соком. Так же добавим муку, кумин, кориандр, красный перец, соль и СМЧП.
4. Слегка перемешаем и воспользуемся блендером.
5. Измельчаем все в блендере, но не до состояния пюре. Так, чтобы кусочки оставались.
6. Ставим духовку разогреваться на 220°С.
7. Достаем противень, застилаем бумагой, бумагу смажем растительным маслом.
8. Далее формируем фалафели и перекладываем их в форму.
9. Сбрызгиваем их небольшим количеством растительного масла. если этого не сделать, фалафели будут суховаты.
10. Отправляем в духовку выпекаться на 25 минут.
Готовые фалафели достаем из духовки, даем им остыть и подаем с соусом. Лучше всего подойдет тахини.
Приятного аппетита!