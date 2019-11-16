Рецепт дня: нежная фалафель

В это раз предлагаем вам приготовить вкуснейшую фалафель. Попробуйте, это действительно вкусно и просто.

Фалафель рецепт: Узнайте, как готовить фалафель из нута в домашних условиях без жарки - полезное веганское блюдо.

Ингредиенты:

нут - 250 грамм

лук - 0,5 головки

чеснок - 4 зубчика

петрушка - 1 стакан

сода - 0,5 ч. ложки

лимонный сок - 2 ст. ложки

мука - 40 грамм

кумин (зира) - 1 ч. ложка

кориандр - 1 ч. ложка

красный перец - чуток

соль, СМЧП

Приготовление:

1. За 12 часов до готовки замочите нут в соотношении 1:3 ( 3 воды, 1 нута). Можно и на ночь или с утра.

2. Далее на следующий день хорошо его промываем и перекладываем в миску.

3. В воду можно добавить чайную ложку соды. К нуту добавляем лук, чеснок, пертушку, соду и гасим ее лимонным соком. Так же добавим муку, кумин, кориандр, красный перец, соль и СМЧП.

4. Слегка перемешаем и воспользуемся блендером.

5. Измельчаем все в блендере, но не до состояния пюре. Так, чтобы кусочки оставались.

6. Ставим духовку разогреваться на 220°С.

7. Достаем противень, застилаем бумагой, бумагу смажем растительным маслом.

8. Далее формируем фалафели и перекладываем их в форму.

9. Сбрызгиваем их небольшим количеством растительного масла. если этого не сделать, фалафели будут суховаты.

10. Отправляем в духовку выпекаться на 25 минут.

Готовые фалафели достаем из духовки, даем им остыть и подаем с соусом. Лучше всего подойдет тахини.

Приятного аппетита!