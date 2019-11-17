Рецепт дня: праздничный малиновый торт

Невероятно вкусный бисквитно-ягодный торт с нежнейшим кремом! Сладкий воздушный бисквит, чуть кисленькая ягодная прослойка и слегка солоноватый, очень нежный крем. Очень необычно и очень вкусно.

Ингредиенты:

Бисквит:

яйца - 5 шт.

мука -110 гр.

сахар -160 гр.

сливочное масло (растопленное) -40 гр.

щепотка соли

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Ягодная прослойка:

малина – 400 гр.

сахар – 50 гр.

крахмал - 1,5 ч.л.

вода - 1,5 ст.л.

желатин - 10 гр.

вода - 50 мл.

Пропитка:

вода - 150 мл.

сахар - 60 гр.

сок лимона - 3 ст.л.

Крем:

сыр творожный - 600 гр.

сливки (33%)- 200-250 гр.

сахарная пудра - 100-150 гр.

Приготовление:

1. В сухую, чистую емкость добавляем яйца и сахар и взбиваем в пену, постепенно увеличивая скорость. На это обычно уходит около 10 минут. Масса достаточно сильно увеличивается в объеме. Если след от венчика не исчезает в течении 3 секунд, значит масса взбита до нужного состояния.

2. Далее муку с разрыхлителем просеиваем к яйцам, лучше это делать частями и хорошо перемешиваем.

3. В самом конце добавляем растопленное остывшее сливочное масло и хорошо перемешиваем. Долго лучше не мешать, иначе бисквит опадет.

4. Форму я застелила пергаментом. Выливаем массу в форму.

5. Далее я накрываю форму фольгой, прокалываю дырочки. Делаю я это для того чтоб не образовывалось большого бугорка на поверхности бисквита.

6. Ставим бисквит в духовку разогретую до 180 градусов на 40 – 50 минут. Проверяем деревянной шпажкой, она должна выйти из бисквита без остатков теста, т.е. сухой.

7. Готовый бисквит оставляем в форме на 10 минут, затем вынимаем и оставляем полностью остыть.

8. Лучше бисквит завернуть в пищевую пленку и оставить на ночь в холодильнике. Так он получится влажным и его будет проще разрезать на несколько коржей.

9. Для ягодной прослойки я буду использовать замороженную малину и ещё немного черной смородины попало в пакет, когда замораживали на зиму, можно взять любую ягоду.

10. Добавляем к ягодам сахар и ставим на огонь, ягоды надо проварить с сахаром и довести до кипения. Тем временем, замочим желатин в воде до набухания.

11. К крахмалу добавляем воду, хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков и добавляем к ягодам. Хорошо мешаем и варим еще около 1 минуты.

12. Теперь блендерим смесь до однородности и протираем через сито, чтобы убрать косточки от малины.

13. Ягоды остужаем до комнатной температуры. Желатин прогреем в микроволновки импульсами по 5 секунд до жидкого состояния.

14. Соединяем ягоды и желатин, хорошо перемешиваем. Переливаем смесь в кондитерский мешок и убираем в холодильник часа на 2.

15. Для крема сыр и сливки должны быть холодными.

16. Сначала взбиваем сыр на малых оборотах, потом добавляем пудру и взбиваем до однородности. Затем вливаем сливки и взбиваем крем. Сливки вливаю порциями для того чтобы регулировать густоты крема. Потому что сыр бывает разной плотности и сливок может потребоваться как больше, так и меньше. Часть крема для удобства переложу в кондитерский мешок.

17. Для пропитки в кастрюльке смешиваем сахар, воду и лимонный сок. Доводим до кипения.

18. Бисквит разрезаем на желаемое количество коржей, у меня 3.

19. Далее собираем торт.

20. Сначала первый корж, затем пропитка. Теперь пару ложек крема распределяем по коржу. Теперь делаем кольцо из крема, внутрь кольца наливаем малиновую прослойку. Сверху корж, затем прослойка, затем крем и кольцо из крема, затем ягодную прослойку, сверху корж, пропитка. Верх и бока торта обмазываем кремом.

21. Ставим в холодильник минимум на 2 часа пропитаться. Я оставила на всю ночь. Украсила торт розмарином и ягодами малины.

Обалденный торт готов.

Приятного аппетита!