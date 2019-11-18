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Рецепт дня: фаршированные шампиньоны
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны

Рецепт дня: фаршированные шампиньоны

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Рецепт дня: фаршированные шампиньоны
02:59 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Отличный рецепт для праздничного стола!

Горячее, которое будет не тяжелым и останется место и желание попробовать что нибудь еще. Фаршированные шампиньоны получаются сочными, вкусными и невероятно ароматными! Готовится все очень быстро и просто, пробуйте на здоровье! Все продукты на столе, подготовка займет несколько минут.

Ингредиенты:

  • шампиньоны крупные 4-5 шт

  • сыр 60 гр

  • куриная грудка (ветчина, колбаса) 80 гр

  • сметана 60 гр

  • чеснок 2-3 зуб

  • соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

1. Для рецепта берем крупные шампиньоны. Вырезаем у грибов ножку и немного вычищаем внутри шляпки. Стараясь шляпку шампиньона не повредить.

2. Жареную грудку, грибные ножки нарезаем мелким кубиком. Добавляем натертый сыр, соль, перец, измельченный чеснок и сметану. Хорошо перемешиваем и начинка готова!

3. Плотно (слегка трамбуя) заполняем шляпки начинкой, сверху делаем небольшую горку.

4. Фаршированные грибы отправляем в разогретую духовку минут на 25-30, температура 180 градусов.

Грибочки получаются сочные, ароматные и невероятно вкусные! Хороши, как горячие и когда остынут!

Приятного аппетита!

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