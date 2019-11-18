Рецепт дня: фаршированные шампиньоны

Горячее, которое будет не тяжелым и останется место и желание попробовать что нибудь еще. Фаршированные шампиньоны получаются сочными, вкусными и невероятно ароматными! Готовится все очень быстро и просто, пробуйте на здоровье! Все продукты на столе, подготовка займет несколько минут.
Ингредиенты:
шампиньоны крупные 4-5 шт
сыр 60 гр
куриная грудка (ветчина, колбаса) 80 гр
сметана 60 гр
чеснок 2-3 зуб
соль, черный перец по вкусу
Приготовление:
1. Для рецепта берем крупные шампиньоны. Вырезаем у грибов ножку и немного вычищаем внутри шляпки. Стараясь шляпку шампиньона не повредить.
2. Жареную грудку, грибные ножки нарезаем мелким кубиком. Добавляем натертый сыр, соль, перец, измельченный чеснок и сметану. Хорошо перемешиваем и начинка готова!
3. Плотно (слегка трамбуя) заполняем шляпки начинкой, сверху делаем небольшую горку.
4. Фаршированные грибы отправляем в разогретую духовку минут на 25-30, температура 180 градусов.
Грибочки получаются сочные, ароматные и невероятно вкусные! Хороши, как горячие и когда остынут!
Приятного аппетита!