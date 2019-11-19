Рецепт дня: нежнейшее творожное пирожное с изюмом (Фото)

Пирожное по этому рецепту готовится из песочного теста-крошки с творожной начинкой, изюмом, кремом из сметаны со сгущенкой и шоколадной глазурью.
Творог для пирожного лучше использовать жирный, от 9%. Кроме изюма могут быть и другие сухофрукты.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука пшеничная - 1,5 стакана
Сахар - до 0,5 стакана
Масло сливочное - 100 г
Разрыхлитель - 1-1,5 ч. ложки
Для начинки:
Творог (жирностью от 9%) - 300 г
Яйца куриные - 2 шт.
Сахар - 3-4 ст. ложки
Изюм - 1 горсть
Для крема:
Сметана - 5 ст. ложек
Молоко сгущенное - 3 ст. ложки
Для глазури:
Сливки или молоко - 2 ст. ложки
Шоколад - 30-40 г
Приготовление
1. Подготовьте продукты для творожного пирожного с изюмом.
2. Как приготовить творожное пирожное с изюмом:
Изюм либо замочите в воде комнатной температуры до размягчения, либо распарьте в горячей воде.
3. Для песочного теста перетрите сливочное масло с сахаром.
4. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте в блендере.
5. Должно получиться тесто в виде крошки.
6. Для творожной начинки соедините творог, яйца, сахар и перемешайте их в однородную массу погружным блендером.
7. Добавьте в творожную массу изюм, перемешайте.
8. Половину теста насыпьте в подходящую по размеру форму или на противень так, чтобы высота слоя была примерно 1 см.
9. Затем укройте творожной массой, выкладывая её ложкой и разравнивая лопаточкой. Сверху посыпьте остальным тестом-крошкой.
10. Выпекайте песочное пирожное с творогом и изюмом при 200 градусах около 45 минут.
11. Для крема просто перемешайте сметану со сгущенным молоком.
12. Для глазури нагрейте молоко или сливки и растопите в них кусочки шоколада.
13. На горячую песочно-творожную основу вылейте крем и глазурь. Изобразите, слегка перемешивая, "мраморный рисунок". Можно поставить ещё минут на пять в духовку.
Разрежьте песочный пирог с творогом на прямоугольные пирожные. Подавайте творожные пирожные охлажденными.
Приятного аппетита!