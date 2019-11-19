Рецепт дня: нежнейшее творожное пирожное с изюмом (Фото)

Отличное лакомство для сладкоежек.

Пирожное по этому рецепту готовится из песочного теста-крошки с творожной начинкой, изюмом, кремом из сметаны со сгущенкой и шоколадной глазурью.

Творог для пирожного лучше использовать жирный, от 9%. Кроме изюма могут быть и другие сухофрукты.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная - 1,5 стакана

Сахар - до 0,5 стакана

Масло сливочное - 100 г

Разрыхлитель - 1-1,5 ч. ложки

Для начинки:

Творог (жирностью от 9%) - 300 г

Яйца куриные - 2 шт.

Сахар - 3-4 ст. ложки

Изюм - 1 горсть

Для крема:

Сметана - 5 ст. ложек

Молоко сгущенное - 3 ст. ложки

Для глазури:

Сливки или молоко - 2 ст. ложки

Шоколад - 30-40 г

Приготовление

1. Подготовьте продукты для творожного пирожного с изюмом.

2. Как приготовить творожное пирожное с изюмом:

Изюм либо замочите в воде комнатной температуры до размягчения, либо распарьте в горячей воде.

3. Для песочного теста перетрите сливочное масло с сахаром.

4. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте в блендере.

5. Должно получиться тесто в виде крошки.

6. Для творожной начинки соедините творог, яйца, сахар и перемешайте их в однородную массу погружным блендером.

7. Добавьте в творожную массу изюм, перемешайте.

8. Половину теста насыпьте в подходящую по размеру форму или на противень так, чтобы высота слоя была примерно 1 см.

9. Затем укройте творожной массой, выкладывая её ложкой и разравнивая лопаточкой. Сверху посыпьте остальным тестом-крошкой.

10. Выпекайте песочное пирожное с творогом и изюмом при 200 градусах около 45 минут.

11. Для крема просто перемешайте сметану со сгущенным молоком.

12. Для глазури нагрейте молоко или сливки и растопите в них кусочки шоколада.

13. На горячую песочно-творожную основу вылейте крем и глазурь. Изобразите, слегка перемешивая, "мраморный рисунок". Можно поставить ещё минут на пять в духовку.

Разрежьте песочный пирог с творогом на прямоугольные пирожные. Подавайте творожные пирожные охлажденными.

Приятного аппетита!