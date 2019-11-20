Рецепт дня: куриный рулет с нежнейшой и ароматнейшой начинкой

Предлагаем вам в этот раз попробовать приготовить вкусный куриный рулет. Мы уверенны, что этот рецепт станет вашим фаворитом!

Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой. Приготовить проще, чем пожарить котлеты. Получается более полезно, менее жирно и намного быстрее.

Ингредиенты:

куриное мясо – 750 гр (у меня была грудка, можно взять бедра, будет сочнее)

лук – 1 шт. (130 гр)

панировочные сухарики – 2 ст.л.

соль, черный перец по вкусу

Начинка:

плавленый сырок – 130 гр

сливочное масло – 25 гр

яйцо отварное – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

петрушка или укроп – небольшой пучок

соль – по вкусу

твердый сыр – 20 гр

Приготовление:

1. Пропустить куриное мясо и лук через мясорубку, добавить сухарики, соль и перец. Все перемешать и отбить фарш минимум 15 раз. Поставить в холодильник пока будем заниматься начинкой.

2. Для начинки натереть на мелкой терке отварные яйца, плавленый сырок (его можно предварительно немного подморозить, чтобы легче натирался), сливочное масло и чеснок. Зелень тоже мелко измельчить. Начинку хорошо перемешать, посолить по вкусу. Сформировать из нее тонкую длинную колбаску.

3. На пищевую пленку выложить фарш, разровнять его в прямоугольник. Выложить начинку и свернуть рулет. Посыпать сверху натертым на крупной терке сыром для румяной корочки.

4. Запекать в заранее прогретой духовке 20-25 минут при 200 градусах.