Скачать
Среда, 20.11.2019
Разумков обсудил с премьером Чехии риски от Nord Stream 2
Разумков обсудил с премьером Чехии риски от Nord Stream 2
Экс-глава Апелляционного суда Киева Чернушенко подал в суд на Нацполицию и СБУ
Экс-глава Апелляционного суда Киева Чернушенко подал в суд на Нацполицию и СБУ
Официально: Почеттино покинул Тоттенхэм
Официально: Почеттино покинул Тоттенхэм
Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"
Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"

Рецепт дня: куриный рулет с нежнейшой и ароматнейшой начинкой

Рецепт дня: куриный рулет с нежнейшой и ароматнейшой начинкой
03:32 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Предлагаем вам в этот раз попробовать приготовить вкусный куриный рулет. Мы уверенны, что этот рецепт станет вашим фаворитом!

Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой. Приготовить проще, чем пожарить котлеты. Получается более полезно, менее жирно и намного быстрее.

Ингредиенты:

  • куриное мясо – 750 гр (у меня была грудка, можно взять бедра, будет сочнее)

  • лук – 1 шт. (130 гр)

  • панировочные сухарики – 2 ст.л.

  • соль, черный перец по вкусу

Начинка:

  • плавленый сырок – 130 гр

  • сливочное масло – 25 гр

  • яйцо отварное – 2 шт.

  • чеснок – 1 зубчик

  • петрушка или укроп – небольшой пучок

  • соль – по вкусу

  • твердый сыр – 20 гр

Приготовление:

1. Пропустить куриное мясо и лук через мясорубку, добавить сухарики, соль и перец. Все перемешать и отбить фарш минимум 15 раз. Поставить в холодильник пока будем заниматься начинкой.

2. Для начинки натереть на мелкой терке отварные яйца, плавленый сырок (его можно предварительно немного подморозить, чтобы легче натирался), сливочное масло и чеснок. Зелень тоже мелко измельчить. Начинку хорошо перемешать, посолить по вкусу. Сформировать из нее тонкую длинную колбаску.

3. На пищевую пленку выложить фарш, разровнять его в прямоугольник. Выложить начинку и свернуть рулет. Посыпать сверху натертым на крупной терке сыром для румяной корочки.

4. Запекать в заранее прогретой духовке 20-25 минут при 200 градусах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

куриный рулет, Вкусный рецепт, Нежная начинка, Куриный рецепт с начинкой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суд избрал меру пресечения Ляшко
02 Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия
03 Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе
04 Гончарук хочет увидеть Меркель во Львове
05 "На этой неделе я выполню свое последнее задание": Зеркаль уходит из МИД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бойцы ВСУ на Донбассе подбили вражеский беспилотник
Бойцы ВСУ на Донбассе подбили вражеский беспилотник
Суд избрал меру пресечения Ляшко
Суд избрал меру пресечения Ляшко
Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе
Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе
Рецепт дня: куриный рулет с нежнейшой и ароматнейшой начинкой
Рецепт дня: куриный рулет с нежнейшой и ароматнейшой начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь