Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет

Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой.

Приготовить проще, чем пожарить котлеты. Получается более полезно, менее жирно и намного быстрее.

Ингредиенты:

Куриное мясо – 750 гр (у меня была грудка, можно взять бедра, будет сочнее)

Лук – 1 шт. (130 гр)

Панировочные сухарики – 2 ст.л.

Соль, черный перец по вкусу

Начинка:

Плавленый сырок – 130 гр

Сливочное масло – 25 гр

Яйцо отварное – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Петрушка или укроп – небольшой пучок

Соль – по вкусу

Твердый сыр – 20 гр

Приготовление:

1.Пропустить куриное мясо и лук через мясорубку, добавить сухарики, соль и перец. Все перемешать и отбить фарш минимум 15 раз. Поставить в холодильник пока будем заниматься начинкой.

2.Для начинки натереть на мелкой терке отварные яйца, плавленый сырок (его можно предварительно немного подморозить, чтобы легче натирался), сливочное масло и чеснок. Зелень тоже мелко измельчить. Начинку хорошо перемешать, посолить по вкусу. Сформировать из нее тонкую длинную колбаску.

3.На пищевую пленку выложить фарш, разровнять его в прямоугольник. Выложить начинку и свернуть рулет. Посыпать сверху натертым на крупной терке сыром для румяной корочки.

4.Запекать в заранее прогретой духовке 20-25 минут при 200 градусах.

Рулет готов.

Приятного апеттита!