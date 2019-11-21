Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет

Приготовить проще, чем пожарить котлеты. Получается более полезно, менее жирно и намного быстрее.
Ингредиенты:
Куриное мясо – 750 гр (у меня была грудка, можно взять бедра, будет сочнее)
Лук – 1 шт. (130 гр)
Панировочные сухарики – 2 ст.л.
Соль, черный перец по вкусу
Начинка:
Плавленый сырок – 130 гр
Сливочное масло – 25 гр
Яйцо отварное – 2 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Петрушка или укроп – небольшой пучок
Соль – по вкусу
Твердый сыр – 20 гр
Приготовление:
1.Пропустить куриное мясо и лук через мясорубку, добавить сухарики, соль и перец. Все перемешать и отбить фарш минимум 15 раз. Поставить в холодильник пока будем заниматься начинкой.
2.Для начинки натереть на мелкой терке отварные яйца, плавленый сырок (его можно предварительно немного подморозить, чтобы легче натирался), сливочное масло и чеснок. Зелень тоже мелко измельчить. Начинку хорошо перемешать, посолить по вкусу. Сформировать из нее тонкую длинную колбаску.
3.На пищевую пленку выложить фарш, разровнять его в прямоугольник. Выложить начинку и свернуть рулет. Посыпать сверху натертым на крупной терке сыром для румяной корочки.
4.Запекать в заранее прогретой духовке 20-25 минут при 200 градусах.
Рулет готов.
Приятного апеттита!