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Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет

Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет
03:45 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой.

Приготовить проще, чем пожарить котлеты. Получается более полезно, менее жирно и намного быстрее.

Ингредиенты:

  • Куриное мясо – 750 гр (у меня была грудка, можно взять бедра, будет сочнее)

  • Лук – 1 шт. (130 гр)

  • Панировочные сухарики – 2 ст.л.

  • Соль, черный перец по вкусу

Начинка:

  • Плавленый сырок – 130 гр

  • Сливочное масло – 25 гр

  • Яйцо отварное – 2 шт.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Петрушка или укроп – небольшой пучок

  • Соль – по вкусу

  • Твердый сыр – 20 гр

Приготовление:

1.Пропустить куриное мясо и лук через мясорубку, добавить сухарики, соль и перец. Все перемешать и отбить фарш минимум 15 раз. Поставить в холодильник пока будем заниматься начинкой.

2.Для начинки натереть на мелкой терке отварные яйца, плавленый сырок (его можно предварительно немного подморозить, чтобы легче натирался), сливочное масло и чеснок. Зелень тоже мелко измельчить. Начинку хорошо перемешать, посолить по вкусу. Сформировать из нее тонкую длинную колбаску.

3.На пищевую пленку выложить фарш, разровнять его в прямоугольник. Выложить начинку и свернуть рулет. Посыпать сверху натертым на крупной терке сыром для румяной корочки.

4.Запекать в заранее прогретой духовке 20-25 минут при 200 градусах.

Рулет готов.

Приятного апеттита!

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