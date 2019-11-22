Рецепт дня: Творожная запеканка с секретным ингредиентом

Творожная запеканка очень вкусная, нежная и воздушная!

Всего лишь один секретный ингредиент делает этот полезный десерт просто изумительным.

Потрясающий рецепт творожной запеканки с хурмой. Отличный вариант в осенне-зимний период, когда хурмы полным-полно.

Ингредиенты:

Творог – 800 гр.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 3-4 ст. л.

Заварной крем сухой – 2 пакета

Хурма – 2 шт. (450 гр.)

Приготовление:

Спелую и мягкую хурму помыть, освободить от кожицы и косточек, переложить мякоть в отдельную емкость.

Яйца с сахаром взбить в пышную пену.

В миске соединить творог, мякоть хурмы, сухой заварной крем и взбитые яйца с сахаром. Получается ароматная, воздушная творожная масса. Форму для запекания можно брать любую неразъемную, ее смазать растительным маслом, перелить творожную массу, не доходя до края примерно 1 см. Хорошо постучать формой о стол, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Выпекать в духовке, разогретой до 170*С на среднем уровне 60-70 минут.

Чтобы извлечь запеканку с ровными краями, необходимо ее остудить до комнатной температуры в форме, только после этого вынуть из формы.

Приятного аппетита!