Рецепт дня: Творожная запеканка с секретным ингредиентом

Всего лишь один секретный ингредиент делает этот полезный десерт просто изумительным.
Потрясающий рецепт творожной запеканки с хурмой. Отличный вариант в осенне-зимний период, когда хурмы полным-полно.
Ингредиенты:
Творог – 800 гр.
Яйца – 3 шт.
Сахар – 3-4 ст. л.
Заварной крем сухой – 2 пакета
Хурма – 2 шт. (450 гр.)
Приготовление:
Спелую и мягкую хурму помыть, освободить от кожицы и косточек, переложить мякоть в отдельную емкость.
Яйца с сахаром взбить в пышную пену.
В миске соединить творог, мякоть хурмы, сухой заварной крем и взбитые яйца с сахаром. Получается ароматная, воздушная творожная масса. Форму для запекания можно брать любую неразъемную, ее смазать растительным маслом, перелить творожную массу, не доходя до края примерно 1 см. Хорошо постучать формой о стол, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Выпекать в духовке, разогретой до 170*С на среднем уровне 60-70 минут.
Чтобы извлечь запеканку с ровными краями, необходимо ее остудить до комнатной температуры в форме, только после этого вынуть из формы.
Приятного аппетита!