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Рецепт дня: закусочный торт "Наполеон"

Рецепт дня: закусочный торт "Наполеон"
03:01 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Приготовьте вкусный, сытный и в меру влажный закусочный торт "Наполеон". Вы не пожалеете!

Такой торт закуска пользуется огромным успехом на праздничном столе и обязательно понравится всем Вашим гостям. Приготовьте такой обалденный салат торт "Наполеон" на Новогодний праздничный стол 2020.

Ингредиенты:

  • тесто слоеное (бездрожжевое) – 0,5 кг ( 1 уп)

  • лук зеленый - 1 небольшой пучок

  • рыбные консервы (сайра, горбуша, тунец и т.д.) - 1 банка (250 г)

  • яйца вареные - 6 шт.

  • лук – 1 шт. (мал.)

  • сыр – 50 г. (для украшения)

  • майонез - 100 г.

  • соль

Приготовление: 

1. Первым делом испечем коржи. Для этого делим пласт теста на 3 части. Тесто не раскатываю. Выпекать буду на тефлоновой бумаге, можно взять пергамент.

2. Накалываем вилкой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 15-20 минут. Тесто должно подрумянится. После достаем из духовки и даем коржам остыть.

3. Приготовим начинку. Для этого рыбные консервы разомнем вилкой, прям со всей жидкость. Так торт хорошо пропитается и будет сочным. 

4. Измельчаем яйца на мелкой терке. Мелко нарезаем лук. При желании можно лук замариновать. Я этого делать не буду.

5. Добавляем майонез.

6. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем начинку.

7. Теперь собираем торт.

8. Коржи немного подрежу. 

9. Сначала положу ложки начинки, для того чтоб корж зафиксировать. Затем корж, начинку, корж, начинку, корж, начинку.

10. Остатки коржа измельчаю в крошку и посыпаю ей бока. Сверху натру сыр на мелкой терке. 

11. Накрываю пленкой и убираю торт на ночь. Обычно я делаю такой торт днем 30 и вечером 31 он очень мягкий, пропитанный и сочный.

12. Перед подачей нареза. Его на порции и посыпаю нарезанный зеленым луком. 

Вот и все очень простой, но очень вкусный закусочный торт готов.

Приятного аппетита!

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