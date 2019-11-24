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Кулинарный рецепт: Творожные роллы с бананом и черносливом

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Кулинарный рецепт: Творожные роллы с бананом и черносливом
11:55 Сегодня Телеграф

Десертное блюдо из творога с сухофруктами и бананами, лишь внешне похожее на роллы из восточной кухни.

Этот интересный и оригинальный десерт готовится не слишком сложно, но требует аккуратности и определенной сноровки! Творожные роллы с бананом и черносливом получаются удивительно вкусными и эффектными!

Ингредиенты

Для красных роллов:

  • Творог - 150 г

  • Сметана - 1 ч. ложка

  • Мед - 2 ч. ложки

  • Чернослив - 1 горсть

  • Кокосовая стружка (вишневого цвета) - 1,5 ст. ложки

Для розовых роллов:

  • Творог - 150 г

  • Клубника - 3 шт.

  • Пудра сахарная - 2 ч.ложки

  • Банан - 0,5 шт.

  • Кокосовая стружка (белого цвета) - 1,5 ст.ложки

  • Для украшения:

  • Орехи (у меня фисташки) - по вкусу

  • Сметана (или взбитые сливки) - по вкусу

Приготовление

1 Если чернослив слишком твердый, то замочите его в кипятке на 15-20 минут, чтобы он размягчился.

2 Половину творога соедините с медом и сметаной. Оставшийся творог соедините с клубникой и сахарной пудрой.

3 Тщательно разомните вилкой или взбейте блендером каждую часть, чтобы получилась нежная кремовая масса.

4 На доске или на столе расстелите пищевую пленку. Равномерным слоем выложите кокосовую стружку вишневого цвета. Поверх разровняйте творожную массу с медом. По центру, вдоль, поместите чернослив, разрезанный пополам или на четвертинки.

5 Очень осторожно, начиная с одного края, сверните творожную массу с черносливом в рулет, чтобы чернослив оказался внутри. Подверните края пленки и сформируйте аккуратную "колбаску".

6 Точно также поступите с клубничной творожной массой, только стружку нужно взять белую, а внутрь выложить ломтики банана.

7 Оба творожных рулета отправьте минимум на 30 минут в холодильник, а затем разрежьте на кусочки примерно по 2 см.

При подаче украсьте каждый ролл небольшим количеством сметаны или взбитых сливок и декорируйте рублеными орехами (я использовала фисташки).

Приятного аппетита!

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