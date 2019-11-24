Кулинарный рецепт: Творожные роллы с бананом и черносливом

Десертное блюдо из творога с сухофруктами и бананами, лишь внешне похожее на роллы из восточной кухни.

Этот интересный и оригинальный десерт готовится не слишком сложно, но требует аккуратности и определенной сноровки! Творожные роллы с бананом и черносливом получаются удивительно вкусными и эффектными!

Ингредиенты

Для красных роллов:

Творог - 150 г

Сметана - 1 ч. ложка

Мед - 2 ч. ложки

Чернослив - 1 горсть

Кокосовая стружка (вишневого цвета) - 1,5 ст. ложки

Для розовых роллов:

Творог - 150 г

Клубника - 3 шт.

Пудра сахарная - 2 ч.ложки

Банан - 0,5 шт.

Кокосовая стружка (белого цвета) - 1,5 ст.ложки

Для украшения:

Орехи (у меня фисташки) - по вкусу

Сметана (или взбитые сливки) - по вкусу

Приготовление

1 Если чернослив слишком твердый, то замочите его в кипятке на 15-20 минут, чтобы он размягчился.

2 Половину творога соедините с медом и сметаной. Оставшийся творог соедините с клубникой и сахарной пудрой.

3 Тщательно разомните вилкой или взбейте блендером каждую часть, чтобы получилась нежная кремовая масса.

4 На доске или на столе расстелите пищевую пленку. Равномерным слоем выложите кокосовую стружку вишневого цвета. Поверх разровняйте творожную массу с медом. По центру, вдоль, поместите чернослив, разрезанный пополам или на четвертинки.

5 Очень осторожно, начиная с одного края, сверните творожную массу с черносливом в рулет, чтобы чернослив оказался внутри. Подверните края пленки и сформируйте аккуратную "колбаску".

6 Точно также поступите с клубничной творожной массой, только стружку нужно взять белую, а внутрь выложить ломтики банана.

7 Оба творожных рулета отправьте минимум на 30 минут в холодильник, а затем разрежьте на кусочки примерно по 2 см.

При подаче украсьте каждый ролл небольшим количеством сметаны или взбитых сливок и декорируйте рублеными орехами (я использовала фисташки).

Приятного аппетита!