Кулинарный рецепт: Творожные роллы с бананом и черносливом

Этот интересный и оригинальный десерт готовится не слишком сложно, но требует аккуратности и определенной сноровки! Творожные роллы с бананом и черносливом получаются удивительно вкусными и эффектными!
Ингредиенты
Для красных роллов:
Творог - 150 г
Сметана - 1 ч. ложка
Мед - 2 ч. ложки
Чернослив - 1 горсть
Кокосовая стружка (вишневого цвета) - 1,5 ст. ложки
Для розовых роллов:
Творог - 150 г
Клубника - 3 шт.
Пудра сахарная - 2 ч.ложки
Банан - 0,5 шт.
Кокосовая стружка (белого цвета) - 1,5 ст.ложки
Для украшения:
Орехи (у меня фисташки) - по вкусу
Сметана (или взбитые сливки) - по вкусу
Приготовление
1 Если чернослив слишком твердый, то замочите его в кипятке на 15-20 минут, чтобы он размягчился.
2 Половину творога соедините с медом и сметаной. Оставшийся творог соедините с клубникой и сахарной пудрой.
3 Тщательно разомните вилкой или взбейте блендером каждую часть, чтобы получилась нежная кремовая масса.
4 На доске или на столе расстелите пищевую пленку. Равномерным слоем выложите кокосовую стружку вишневого цвета. Поверх разровняйте творожную массу с медом. По центру, вдоль, поместите чернослив, разрезанный пополам или на четвертинки.
5 Очень осторожно, начиная с одного края, сверните творожную массу с черносливом в рулет, чтобы чернослив оказался внутри. Подверните края пленки и сформируйте аккуратную "колбаску".
6 Точно также поступите с клубничной творожной массой, только стружку нужно взять белую, а внутрь выложить ломтики банана.
7 Оба творожных рулета отправьте минимум на 30 минут в холодильник, а затем разрежьте на кусочки примерно по 2 см.
При подаче украсьте каждый ролл небольшим количеством сметаны или взбитых сливок и декорируйте рублеными орехами (я использовала фисташки).
Приятного аппетита!